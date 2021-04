La mesa de Coincidencias Malvinas repudió las declaraciones de Bullrich

"No son exabruptos ni frases dichas al azar. Lo dicen, lo piensan y lo van a seguir haciendo", señalaron en comunicado. Acción para el Cambio Comité Provincia rechazó sus dichos.

Ante las declaraciones expresadas por Patricia Bulrich, presidenta del PRO, refiriéndose a la entrega de las Islas Malvinas a cambio de un acuerdo con un laboratorio para la provisión de vacunas, la mesa de Coincidencias Malvinas emitió un comunicado para manifestar "su repudio".

"Patricia Bulrich no hace otra cosa que refrendar lo que se ejecutó como política durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Podemos enumerar muchísimas declinaciones en la defensa de soberanía solo con recordar el nefasto acuerdo conocido como Foradori Duncan que le entregaba la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos demuestran las intenciones, también la derogación de artículos que refieren a la Ley de extranjerización de la tierra entre otros actos contrarios a los intereses nacionales", recordó la entidad.

"Patricia Burlich fue la que reprimió durante el Gobierno de Macri a nuestros jubilados y maestros con balas de plomo, su partido político se arrodillo ante el fondo monetario internacional para volver a endeudar a nuestro pueblo con la mayor fuga de capitales realizadas en toda la historia. Si revisamos las políticas que sostienen desde su espacio encontraremos a dirigentes como la ex gobernadora Vidal que sostuvo no abrir un solo hospital publico en la Provincia de Buenos Aires o del propio ex presidente Mauricio Macri, que ya en los años 90, decía que recuperar la soberanía de Malvinas produciría un mayor déficit a la Argentina", continúa el comunicado.

"Estamos ante una exposición en carne propia de lo que siguen pensando y proponiendo, no son exabruptos ni frases dichas al azar. Lo dicen, lo piensan y lo van a seguir haciendo", concluye el comunicado.

Con nuestros héroes no!

En tanto, la APEC (Acción para el Cambio Comité Provincia) también repudió "los vergonzosos dichos" de Bullrich. "En su desbocada actitud electoralista de manchar al Gobierno Nacional y posicionarse, no tiene límites. No se trató de un error, de un exabrupto. Es una posición política. No es una ´frase polémica´, es repudiable, es detestable, es inadmisible. Malvinas es todavía una herida profunda, abierta", indicó.

"No caben las pretendidas explicaciones. La soberanía sobre las Malvinas es sagrada, como sagrada fue la sangre derramada. Con nuestros héroes no!", concluye el comunicado de APEC.