"Sin medidas firmes en Córdoba es muy probable que los contagios aumenten"

"La experiencia indica que lo que pasa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), a los 15 días lo tenemos en Córdoba, viene para acá. Si no hay medidas firmes es muy probable que los contagios aumenten", aseguró este sábado el senador cordobés Carlos Caserio.

De esa forma, el hombre del Frente de Todos reafirmó la posición que había sida ya expresada por todos los representantes cordobeses en el Congreso mediante un comunicado que se conoció en la tarde del jueves.

En diálogo con el programa Es por Acá, que se emite por Radio Universidad, el ex titular del PJ provincial aseguró que el espacio quiso aportar una mirada “para ayudar”. “Lo peor que nos puede pasar es que tengamos una mirada diferente y que no lo digamos. Estamos en una situación muy compleja en la que cualquier dirigente va a tratar siempre de hacer lo mejor. El problema es que cuando nos equivocamos en una pandemia como esta, termina siempre en tragedia”, señaló.

“A lo mejor, el Gobierno de Córdoba necesitaría revisar algunas cuestiones con el tema de las restricciones. Nos parece que hay algunas medidas como las que pide el Presidente podrían aplicarse para que logremos amesetar esto que se viene muy fuerte. Estamos en el pico de lo que en el año pasado se llamó primera ola, pero esta vez es sólo el inicio”, advirtió el senador nacional.

“Si no hay medidas firmes es muy probable que los contagios aumenten en Córdoba. Si bien hay un sistema sanitario fuerte, no sabemos qué es lo que puede pasar”, señaló Caserio que también destacó el rol que, en ese fortalecimiento del sistema sanitario, ocupó el Estado nacional. “Hay que reconocer que el Presidente está trabajando en equipo y las inversiones que se han hecho en Córdoba para enfrentar la pandemia son extraordinarias. Nuestra opinión es parte de una política de gestión compartida en todo el país y si nos abandonamos es muy posible que después la pasemos mal”, afirmó en diálogo con los periodistas Nicolás Gerchunof y Luis Zegarra.

“No nos parecen tan exigentes las medidas que tomó el Gobierno nacional”, consideró el cordobés que también hizo referencia a la discusión en torno a las clases presenciales. “La revista The Lancet advierte que, si bien el virus no aparece como algo letal para los más chicos, es difícil saber las consecuencias que puede experimentar en el futuro un niño que hoy se contagia con coronavirus. Yo no quiero asustar a nadie, pero la realidad nos va enseñando todos los días cosas nuevas y nosotros vamos a defender una política que tiene que defender la vida de la gente”, afirmó Caserio.

