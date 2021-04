Segunda ola: anuncian la incorporación de 850 camas críticas en Córdoba

De cara a una segunda ola de coronavirus que ya impacta en la provincia, el Gobierno de Córdoba y representantes del sector privado de la sanidad anunciaron un trabajo conjunto que permitirá fortalecer el sistema de salud con 850 nuevas camas críticas. La noticia se difundió este martes en un acto encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, quien señaló que “a la segunda ola la enfrentamos juntos” e hizo en su discurso varias apelaciones a “la impronta Córdoba”.

Con estas incorporaciones, la provincia sumaría 3.753 camas de cuidados intensivos: 1.957 del sector privado y 1.796 del sistema de salud público.

En su discurso, Schiaretti celebró la sinergia público-privado “y la coordinación para enfrentar la segunda ola de la pandemia”, destacando como fortaleza que “tenemos como bagaje haber enfrentado la primera ola y haber logrado que en nuestra Córdoba no tuviéramos saturación de las camas críticas, de nuestros hospitales y clínicas”.

En esa línea, el mandatario apuntó tres preceptos básicos en esta etapa: “Cuidar la salud de todos los cordobeses, cuidar el trabajo y cuidar la educación”. De ese modo, descartó el cese de la presencialidad en las aulas y mayores restricciones al mundo de la industria y el empleo.

Y en lo que fue el anuncio concreto de la jornada, el Gobernador señaló que “a fines de abril o en mayo habrá 850 nuevas camas críticas, 600 del sector público y 250 del sector privado”.

“El objetivo que tenemos es que esta segunda ola golpee lo menos posible” dijo y explicó que “los cordobeses no nos peleamos, no nos comparamos, no comentamos, hacemos; es una característica de Córdoba, es la idiosincrasia de los cordobeses, la impronta Córdoba”.

Por otro lado, el mandatario provincial destacó avances en el plan provincial de vacunación, instó a la población a que tome las medidas de cuidados sanitarios y señaló que “esta batalla la libramos entre todos los cordobeses”.

Además,s e conoció que en el sistema público, se habilitarán para atención Covid-19 la totalidad de hospitales provinciales del interior y centros de salud municipal, para la contención de casos en estadios tempranos.

Antes de Schiaretti, el ministro Diego Cardozo señaló que “vamos a proteger a nuestra gente y cada ciudadano va a tener una cama donde solucionar su problema de salud”. Y con respecto a las semanas venideras, se sinceró asegurando que “nos toca la peor parte, que es la que está por venir”. “Sabemos a lo que se enfrentó el resto del mundo ante las segundas olas; en equipo vamos a salir adelante”, dijo.

En similar tono, el titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, Juan Grass, dijo que el sector “va a colaborar con toda la capacidad disponible, porque lo que está en juego es la salud de los cordobeses”. También habló a los presentes el Vicepresidente de la Cámara Empresarial de Salud Córdoba, Néstor Jaimovich, quien destacó la articulación entre los sectores público y privado.

