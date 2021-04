Desde hoy inicia la vacunación a mayores de 60 años con comorbilidades

A partir de la llegada de una nueva partida de la vacuna Sinopharm, desde este lunes inicia la vacunación contra el coronavirus a mayores de 60 años que tengan cormobilidades en Córdoba capital.

Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia también se vacunará a docentes del nivel primario correspondientes al segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado) tanto de colegios públicos y privados, como así también pertenecientes a las escuelas municipales de Córdoba Capital.

Mientras tanto, continúa el cronograma definido anteriormente con la vacunación de adultos mayores de más de 70 años priorizando la aplicación de la primera dosis en la mayor cantidad de personas posibles.

Para el caso de los vacunatorios del interior de la provincia, las inoculaciones comenzarán el desde el martes 6 de abril.

"Se recuerda que, en todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación", indicó la cartera sanitaria y agregó que no se debe acudir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

¿Dónde se vacuna?



Los centros habilitados en la ciudad de Córdoba son el Centro de Convenciones, el Comedor Universitario, el Pabellón Argentina, el hotel Sheraton, el hogar de día Arturo Illia y el Autovac instalado en el Estadio Mario Alberto Kempes. En todos los casos permanecerán abiertos de 8 a 20 horas.

Además, para aquellas personas con dificultades de movilidad también estará habilitado el sistema Autovac de 8 a 18 horas en el Comedor Universitario.

Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir de manera voluntaria la vacuna la contra el coronavirus deben hacerlo en la página web: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado.

Noticia relacionada: