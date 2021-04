Reforma judicial: "Lo que está pasando en Brasil debería pasar en Argentina"

"No quedan dudas a estas alturas de la manera en que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial", afirmó Soria.

"No quedan dudas a estas alturas de la manera en que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial", afirmó Soria. Foto: gentileza

El ministro de Justicia, Martín Soria, reafirmó que la propuesta de reforma judicial no sólo apunta a "erradicar" las "vinculaciones espurias" entre jueces y gobernantes, que se evidenciaron "durante la gestión de Mauricio Macri", sino también a "acelerar los plazos de la justicia", que "se alejó de la gente". "No quedan dudas a estas alturas de la manera en que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial y tampoco quedan dudas de esa maquinaria de persecución política en la que participaron estos jueces y fiscales; por eso tenemos que trabajar estas reformas, no solamente para erradicar estas vinculaciones espurias, sino para acelerar la justicia, los plazos, los tiempos", reflexionó Soria.

El ministro hizo estas declaraciones en una entrevista con Radio 10, en la que analizó las visitas de jueces y fiscales al expresidente Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, entre el 2015 y el 2019, que se conocieron en los últimos días.

Para Soria esas entradas, que constan en los registros, "constituyen una obscena prueba de la vulneración del Estado de derecho y dejan al descubierto vínculos espurios entre sectores de la Justicia y el gobierno de Macri". "Mientras Macri se autocondonaba su deuda familiar de 70 mil millones con el Estado por el Correo Argentino, algunos fiscales armaban causas para las tapas de los diarios, en vez de atender con celeridad casos de femicidio o temas de adopción; alejaron la Justicia de la gente y actuaron en connivencia con los intereses de un grupo económico que llegó al poder, esto es lo que tenemos que revertir", insistió.

Además, dijo que los encuentros de jueces con el exmandatario en Olivos representan "lamentablemente la confirmación" de otros "ingresos de jueces y fiscales a escondidas a la Casa Rosada". Así se refirió a los ingresos a Olivos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, más otros jueces y fiscales, según la documentación a la que accedió el portal El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.

Esas visitas fueron excluidas del listado que la administración de Cambiemos le entregó a Poder Ciudadano a fines de 2018 tras una intimación que había recibido de la Agencia de Acceso a la Información, según reveló el diario Página/12.

"Lo que está pasando en Brasil debería pasar en la Argentina", consideró en otro tramo de la charla, en alusión a que finalmente la justicia brasileña resolvió que todo el proceso estuvo viciado y que no fue imparcial la actuación del magistrado Sergio Moro en la causa por corrupción, por la que recibió cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato. "Sectores del Poder Judicial, al verificar que jueces y fiscales violaron la Constitución y montaron un Estado paralelo para la persecución política, comenzaron a revisar la actuación de ese propio poder del Estado", explicó Soria durante la entrevista.

"Ellos sabían perfectamente de la afectación o la injerencia que estaban realizando al Poder Judicial de la Nación", advirtió el ministro sobre el Gobierno de Cambiemos.

Sobre esas visitas de jueces y fiscales a Macri, Soria declaró: "Ya hay denuncias, seguramente serán ampliadas por quienes correspondan. No corresponde a mi rol institucional andar persiguiendo jueces, eso lo hacía cuando era diputado".

Fuente: Agencia Télam

Noticias relacionadas