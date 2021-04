Los proyectos que proponen suspender o postergar las PASO por la pandemia

Al menos media docena de proyectos presentados en el Congreso por legisladores de diferentes espacios políticos proponen suspender o bien postergar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, en tanto que otros tantos impulsan directamente la derogación de ese instrumento electoral.

La eventual suspensión de las PASO será analizada el martes a la tarde en un encuentro informal que mantendrá en el Congreso el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con los representantes de los diferentes bloques parlamentarios. Esa posibilidad había sido planteada por gobernadores del oficialismo en diciembre pasado en medio de la pandemia, y volvió a instalarse luego de un encuentro encabezado el martes pasado por De Pedro en la Casa Rosada, del que participaron además otros funcionarios nacionales y dirigentes del PRO, ante el aumento signficativo de casos de Covid 19.

Como se trata de una modificación del cronograma electoral, para que el proyecto pueda ser aprobado se necesita una mayoría especial, es decir por lo menos 129 votos, por eso el oficialismo busca acuerdos para lograr consensos.

De avanzar el debate sobre una modificación a la ley, el proyecto debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales, que debe elegir aún al reemplazante del diputado del Frente de Todos Pablo González, designado al frente de YPF.

Una de las primeras iniciativas presentadas en el Congreso para suspender esas elecciones sólo por este año y ante la emergencia sanitaria fue impulsada en diciembre pasado por el presidente de la comisión de Salud, el diputado del Frente de Todos por Tucumán, Pablo Yedlin, y contó con el respaldo de la mayoría de los gobernadores del oficialismo.

También, el diputado nacional de Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, propuso que el Poder Ejecutivo elabore un informe acreditando "el suficiente cumplimiento del plan de vacunación" y suspender la elección en caso de que no se asegure la afectación sanitaria.

Desde el Senado, la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos Río Negro), fue más allá y se sumó a varios de los planteos impulsados por legisladores de otros espacios, entre ellos el de el diputado radical, Facundo Suárez Lastra, que presentaron proyectos para derogar esos comicios. De todos modos, la propuesta que aparece más viable hasta el momento y que podría ser analizada en la reunión del martes con el ministro del Interior, es la posibilidad de diferir un mes las PASO, pautadas para agosto, y postergarlas para setiembre.

Una iniciativa en ese sentido y que el oficialismo analiza es la que impulsó a fines de 2020 la diputada nacional de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, junto a Emiliano Jacobitti, que propone realizar esos comicios el segundo domingo de septiembre y plantea otras modificaciones a la ley para mejorar ese instrumento electoral.

Si bien el encuentro del martes tendrá carácter de informal, en las últimas horas, los dirigentes de Juntos por el Cambio condicionaron su participación en un nuevo encuentro con referentes del oficialismo a la realización de una reunión de la Mesa Nacional de este espacio, instancia en la cual se fijará una posición.

Tras ratificar esa postura, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó: "No conocemos ninguna propuesta aún. Si hay tiene que ser seria, consistente, y sin trampas, que no cambie las reglas de juego. Pero no decimos de entrada que no se puede analizar el cronograma". En tanto, fuentes de Consenso Federal, espacio alineado con el exministro Roberto Lavagna, dijeron a Télam que "hasta el momento" no habían sido convocados por el oficialismo para participar de esa reunión.

En esa misma línea, el Frente de Izquierda afirmó que no recibió ninguna invitación para asistir a ese encuentro aunque adelantaron que "si la propuesta habida cuenta de la emergencia sanitaria es mover las elecciones un mes lo vamos a considerar". "Tenemos cuestionamientos históricos al sistema de las PASO como el piso proscripto del 1,5%. No obstante estamos en contra del cambio de las reglas de juego en medio del proceso electoral para conveniencia de uno u otro sector político. En nuestro caso no hemos recibido consulta alguna sobre el proceso electoral ni nos han informado de una reunión el próximo martes", aseveró Del Caño, en declaraciones a Télam.

Fuente: Agencia Télam

