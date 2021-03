El Senado aprobó el proyecto sobre caducidad de partidos políticos

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y giró a Diputados, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para suspender las causas de caducidad de los partidos políticos hasta fin de año a raíz de la epidemia de coronavirus Covid-19, al tiempo que, al inicio de la sesión especial, se llevó a cabo un homenaje por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La iniciativa establece que, hasta fin de año, se suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en la Ley 23.298 por la no realización de elecciones partidarias o por la imposibilidad de mantener una afiliación mínima.

Además, permite que los partidos, tanto de distrito como nacionales, que por la pandemia "no puedan renovar sus autoridades en el transcurso del año 2020, podrán actuar durante el año 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral, quienes ejercerán todas las funciones previstas en sus respectivas cartas orgánicas".

Finalmente, se suspende la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones de destinar una parte de lo que reciban en concepto de aporte para formación de dirigentes e investigación.

En ese sentido, se establece que las agrupaciones podrán destinar ese dinero para "incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital".

Por otro lado, el oficialismo no aceptó un pedido de modificación impulsado por un grupo de senadores, entre los que estaban el peronista salteño José Leavy y el opositor cordobés Ernesto Martínez, para incluir una moratoria.

“En la reunión de Comisión nos plantearon la moción de tomar en cuenta situaciones sobre la presentación de balances y otros documentos, que no se pueden efectivizar y que devienen en la imposibilidad de que los partidos puedan participar de la vida pública del país”, recordó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun.

Al respecto, la senadora comentó que la reforma fue consultada por el Poder Ejecutivo y que primó la opinión de que “se desvirtuaría el sentido del proyecto”, aunque asumió el “compromiso de trabajar en un proyecto que contemple aquella situación”.

“La intención del proyecto es la de garantizar la participación de los partidos políticos en los procesos electorales. Su vida es importante porque está en juego el debate cuando discutimos un proyecto de país”, afirmó Sacnun.

Por su parte, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, destacó la “importancia de que los partidos políticos en la Argentina estén fortificados” porque son “la garantía de que la democracia subsiste y que no son las presiones de los sectores las que logran imponer las leyes”.

No obstante, reclamó que sea debatido en las próximas semanas un proyecto de ley que presentó hoy para permitirle a los argentinos que residen en el exterior que puedan votar por correo, luego de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto eliminando esa posibilidad.

“No le cortemos la posibilidad a estas personas para votar. Incorporemos esta nueva modalidad de votación: el voto por correo, el voto electrónico, la boleta única”, enumeró.

Finalmente, la peronista federal Clara Vega advirtió que “esta excepción no debe ser la regla, sino sólo por la situación sanitaria que atraviesa el país”.

No obstante, sentenció: “Hoy el mundo se divide entre los países que realizan acciones para tener una democracia participativa, y los que buscan que la ciudadanía no participe. Apelo a que no se deje de lado la elección de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que vino a poner un orden entre tanto desorden”.

Conmemoración a 45 años del último Golpe de Estado

El Senado también conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse ayer 45 años desde el último golpe de Estado de 1976, reivindicando el pacto de la sociedad argentina con la democracia desde 1983.

“Es un desafío enorme. Pero en el Senado debemos reiterar nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la memoria y las reparaciones”, enumeró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el oficialista bonaerense Jorge Taiana.

El senador agregó que “este es un día en donde la sociedad argentina reafirma su pacto con la democracia”.

El radical mendocino Julio Cobos mencionó que el Golpe de Estado fue una “época nefasta” para la Argentina porque “no sólo se dedicó a eliminar vidas y a perseguir, sino a apropiarse de bienes y a destruir la economía nacional”.

“Esta es una cuestión de Estado en la Argentina y nadie se puede apropiar de los derechos humanos”, añadió el legislador, aunque destacó la figura de Raúl Alfonsín en cuya presidencia se realizaron los juicios contra las juntas militares.