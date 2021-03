El entrenador cordobés Pablo Semeniuk publica "Salida de inicio"

Semeniuk, ex Belgrano y actual entrenador de Ferro de La Pampa, que se prepara para el Federal A, lanza una obra que habla del " momento dónde comienza nuestra fase ofensiva".

"Hace tiempo que tenía la idea en la cabeza pero no lograba enfocarme del todo hasta que un día me puse una meta diaria de escritura y por fin pude realizarlo", cuenta Pablo Semeniuk, entrenador cordobés que acaba de lanzar su primer libro: Salida de inicio.

El flamante entrenador de Ferro de General Pico, La Pampa, feliz con su proyecto le contó a LA NUEVA MAÑANA sobre esta obra: "El libro se trata de un momento del juego como es la salida de inicio, ósea al momento dónde comienza nuestra fase ofensiva, que gracias a entrenadores como Guardiola (quizás el máximo exponente contemporáneo), se hizo más visible y muchos entrenadores comenzaron a darle mayor importancia y a dedicarle más tiempo en casa sesión de entrenamiento".

- ¿Por qué SALIDA DE INICIO?

- Al ser el momento dónde inicia nuestra fase ofensiva( en zona 1, la más cercana a nuestro arco), es ahí donde el juego empieza y dependiendo de lo que nosotros hagamos será la manera en que pueda evolucionar el juego, básicamente le empezaremos a dar sentido al ataque, que directa o indirectamente va a estar relacionado con la fase defensiva.

El libro, por ahora, se puede adquirir vía Instagram, en las páginas de @futbolenlibros y @seminariofutbolcba.

Semeniuk fue arquero de Racing de Nueva Italia, Universitario y Escuela Presidente Roca. Y en base a su conocimiento sobre el puesto y el estudio para este libro, le consultamos sobre si el arquero hoy tiene otra relevancia en los sistemas de juego en relación a años anteriores. Y respondió: "La tendrá dependiendo de la obligación que el entrenador le de a la hora de decir dicha salida. Si la salida es en largo, solo deberá tener un buen golpeó de balón a la zona determinada, en cambio si la salida es en corto deberá tomar decisiones y es ahí dónde cobra real importancia lo que decida. Esto puede extenderse también a los defensas centrales, que son juntos a él los que generalmente inician dicha salida".

Semeniuk estuvo en la estructura técnica y de formación de Belgrano durante seis años. Su vínculo finalizó hace poco más de un mes. Fue toda una sorpresa en el ámbito del "Pirata", porque es uno de los técnicos más capacitados y proyección del fútbol de Córdoba.

- ¿Por qué te fuiste de Belgrano?

- En Belgrano estuve seis años, donde el club me ayudó a evolucionar como entrenador, brindándome todo lo necesario para que eso suceda. Me hicieron sentir parte de la estructura, los jugadores, los compañeros, los coordinadores (Fede Bessone y Daniel Primo) y los dirigentes. Cuando salió la oportunidad de venir a Ferro de La Pampa, no lo dude porque estaba esperando una oportunidad así, de comenzar mi carrera como entrenador principal. Ferro es un club grande en la zona que tiene mucho para crecer aún, esperemos poder hacer un buen torneo y posicionarnos, pero eso lo irá diciendo el transcurrir de las fechas.