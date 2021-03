Luis Juez: “Voy a ser el próximo gobernador de Córdoba”

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA

El legislador nacional, integrante de la coalición Juntos por el Cambio, nos recibe en el estudio que comparte con otros abogados. En la sala de reuniones donde se lleva adelante la entrevista hay recortes de diarios locales y nacionales. Nos cuenta que fueron enmarcados por sus socios para recordarle siempre que sus convicciones siguen siendo las mismas, porque al parecer de este dirigente cordobés, el secreto de su vigencia tiene como ingrediente principal “la perseverancia en los valores”.

Las encuestas hoy te muestran con posibilidades de disputar la gobernación. ¿Vas a ser candidato a gobernador en 2023?

- Voy a ser el próximo gobernador de Córdoba. Y si eso no llegara a suceder será porque los cordobeses no me acompañaron con su voto, no porque no haya puesto toda la voluntad, las ganas, la dedicación, la preocupación y el esmero por serlo.

Hasta aquí he hecho todo lo que tengo que hacer y voy a hacer todo lo posible para que no me pase lo mismo que en 2015 cuando me obligaron a bajar la candidatura porque el candidato “tenía” que ser Oscar Aguad y en 2019 porque tenía que ser un radical, Negri o Mestre, y terminamos haciendo un papelón.

¿En esta idea te acompaña Juntos por el Cambio?

- Yo ya he comunicado a los que vinieron y a los que llaman que esa es mi voluntad, y que el radicalismo diga o decida acompañarme es una cuestión que ellos deberán evaluar. No sé cuántos números de ventaja tengo que tener en alguna encuesta o en algún sondeo de opinión para que los tipos entiendan que estoy mejor posicionado. No quiero que me regalen nada, lo que digo es que en la Coalición vayamos a una interna y el que gana es el candidato, si esa circunstancia no se da voy a ser candidato del Frente Cívico pero me vengo preparando para ser candidato a gobernador y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Todo esto lo digo con toda la humildad del mundo sabiendo que hoy no es la preocupación de ningún cordobés, pero claramente al ciclo del peronismo en Córdoba, ese ciclo virtuoso armado por De la Sota y Schiarettii, le vamos a poner fin el 10 de diciembre de 2023.

¿Y cuáles te parecen que son hoy las preocupaciones de los cordobeses y cordobesas?

La gente tiene problemas mucho más mundanos. Tiene miedo de no vacunarse y morirse, de enfermarse, de perder el laburo. Tienen problemas tan básicos como no poder terminar de ordenarse con los chicos, la escuela y las burbujas. La pandemia desnudó la situación sanitaria de la provincia, es una provincia sin planificación. Hoy anuncian un plan de cloacas en Villa El Libertador como si fuera un triunfo cuando es una obra que se debe desde hace mucho tiempo. Hay que rever la situación tributaria, somos la provincia con mayor presión sobre sus contribuyentes. Son muchas cosas las que hay que hacer, es una provincia endeudada en dólares, las escuelas se están viniendo abajo, a pesar de haber tenido un año para solucionarlas.

“Hay que poner la provincia patas para arriba”

Luis Juez recuerda desde su militancia en la JP hasta su renuncia en la Legislatura cuando los legisladores se aumentaron las dietas en plena crisis. Recuerda también con respeto y afecto a dirigentes como José Manuel De la Sota y a Néstor Kirchner, a quien dice tenerle mucho cariño y “no le da vergüenza”. Sin embargo, es crítico con ciertas formas como por ejemplo el trato desde los Ejecutivos sobre la Justicia.

¿Hay que reformar el Poder Judicial?

- No te quepa ninguna duda, con el esquema propuesto por De La Sota y Schiaretti luego de 22 años, desde el portero hasta el Tribunal Superior de Justicia, todos dependen del Ejecutivo. Los problemas no se resuelven creando una fiscalía por tema, eso genera un embudo que lo único que hace es perjudicar y retrasar los temas.

Así sucede con la Fiscalía Anticorrupción, porque son embudos que arma la política y que no sirven, lo reitero, la prueba está en que el único dirigente condenado en 22 años en Córdoba es Germán Kammerath a partir de una denuncia que hice yo. Todos los fiscales deben actuar contra la corrupción.

“Cada vez que el peronismo transpiró la camiseta en Córdoba fue porque Juez era candidato a gobernador”. (Foto: Maru Cisneros)

Otro ejemplo, también de estos días, es que el gobernador acaba de mandar el pliego del Fiscal General después de dos años y medio y propone un tipo, que es el que le va a cuidar las espaldas cuando se revisen los acuerdos con los organismos internacionales y la deuda externa cordobesa, pero es un abogado que no entiende de nada más que de Derecho Comercial. Sin embargo tenemos problemas severisimos con la violencia institucional en la provincia que no se solucionan con cosmética, necesitamos educación, formación. No pueden ser la Policía y el Servicio Penitenciario la salida laboral para los punteros políticos.

En cuestiones de violencia de género, Schiaretti anunció, en el Día de la Mujer, la creación de un fuero penal específico de violencia de género. ¡No, gobernador! todos los jueces y fiscales deben estar habilitados en el tema, hay que instruirlos a todos.

Lo que necesitamos es deconstruir la sociedad y que los fiscales y los jueces entiendan que no les tenes que levantar la mano, no a una mujer sino a nadie.

Avanzamos un poco más con el movimiento de mujeres y le contamos que a datos de esta semana México tiene un contador con 11 asesinatos de mujeres, mientras que en Argentina llevamos (al momento de la entrevista) 69 femicidios y le preguntamos por qué considera que esto sucede hoy en nuestro país a lo que Juez nos responde: “Porque los gobiernos no han tomado en serio ese tema, porque el tema de la violencia es un tema cultural, no es un problema de fueros”.

Qué papel creés que juega la juventud en la sociedad cordobesa…

- Tenemos una juventud increíble en Córdoba, pero no hay programas, no hay incentivo, no tenes quien los entusiasme y es parte del sesgo generado por tantos años.

¿Lo vas a intentar?

- Sí, que no les quepa duda, sí. Necesitamos poner patas para arriba todo, necesitamos contradicción, necesitamos que la gente se anime a pensar una nueva Córdoba, que la gente se anime, porque el resto está. Tenemos un montón de emprendedores que necesitan que el Estado los acompañe pero no con el PPP, que los acompañe en serio.

Hay que abrirles caminos para que puedan desarrollarse. Eso no ha pasado hasta hoy porque no hubo voluntad. Tenemos que poner toda la provincia patas para arriba.

Así como en la televisión y en la radio el tiempo es tirano, en el papel ese rol lo juega el espacio. Juez asegura que ya no se pone colorado ni grita en televisión, que no se enoja, pero que el que dice “malas palabras” sigue ahí, que lo que se acabó es el megáfono, asegura que hoy tiene una mirada más plural, porque no se puede prescindir de nadie, porque se necesita de todos.

Transpirar la camiseta

“Cada vez que el peronismo transpiró la camiseta en Córdoba fue porque Juez era candidato a gobernador, en una les gané y me tuvieron contando votos toda la noche y me cagaron en la madrugada, y en la otra reconocí la derrota, pero en todas las otras a las 6 de la tarde los tipos estaban vestidos y peinados para anunciar que había ganado De la Sota o Schiaretti. Ahora bien, en este 2021 tengo tomada la decisión de ser senador, no voy a dejar ninguna disputa por dar, porque tengo claro que si me plantan un candidato lo van a hacer desde mañana.

Por otra parte, sé que la orden, sea cual sea, va a venir de Buenos Aires, es un tema aclarado, pero no aceptado, no tenemos porque aceptar más imposiciones, las tome quien las tome”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]