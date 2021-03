Seis años sin Andrea: "Pedimos justicia, no estamos pidiendo un favor"

Este jueves se cumplen seis años de la desaparición, violación y asesinato de Andrea Castana en Villa Carlos Paz y familiares y amigos realizarán un "autoazo" para reclamar justicia.

“La causa sigue en foja cero. Cada marzo se nos hace más difícil. Este año es dificilísimo. No puedo parar de llorar, la angustia me invade como si fuera el 2015. No puedo creer que pasaron seis años y todavía no tenga justicia, que no se sepa”, expresó Nadia Corzo, una de las amigas de Andrea, en declaraciones a VillaNos Radio.

Desde el 2015, tanto Nadia Corzo como Macarena López Salvans, ambas amigas de Andrea piden avances en la investigación para lograr justicia tras femicidio.

“El crimen perfecto no existe. Entonces ¿qué pasa? ¿Tanta impunidad hay acá?”, se pregunta la amiga de Andrea.

Este jueves se realizará una intervención para invitar a la comunidad a que acompañe el reclamo y el domingo 14 a partir de las 16:30, realizarán una caravana en memoria de Andrea.

“Vamos a hacer un autazo para ver si esta Justicia hace algo, para que nos escuche. La esperanza no la pierdo, pero estamos agobiados. Acá estaremos el 2022, el 2023, pero cada año que pasa dejamos un pedacito de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón”, contó Nadia.

En tanto, Macarena - la otra amiga de Andrea-, hizo énfasis en la importancia del acompañamiento social "para denunciar a un poder judicial patriarcal y machista" que hoy es una pieza clave para entender porque aún no se conoce quienes son los responsables del homicidio: “Si no la defendemos entre todos la causa va a quedar en la nada. Esto paso acá y a quienes le corresponde tienen que hacer su trabajo”.

“Nosotras pedimos justicia, no estamos pidiendo un favor. Acá existe una justicia ineficiente y corrupta”, subrayó.

El femicidio de Andrea Castana conmocionó a Córdoba hace seis años. La joven madre desapareció el 11 de marzo del 2015, luego de subir al cerro de la Cruz tras dejar en al escuela a sus dos hijos. Durante dos días, investigadores y particulares recorrieron el sendero del Vía Crucis hasta que su cuerpo fue hallado escondido en un árbol con signos de abuso sexual. A seis años de su femicidio, sólo hay un ADN y ningún culpable.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

