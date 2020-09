Caso Andrea Castana: piden que se active la causa y esperan resultados de un ADN

La familia de Andrea Castana, la mujer que fue hallada asesinada el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz, se encuentra a la espera de precisiones en relación a la causa que investiga el crimen y piden que se avance en la investigación.

En los últimos días, los familiares de Andrea ofrecieron una recompensa de 1 millón de pesos para quien brinde información sobre su crimen. Esta suma se anexa, de forma independiente, a la dispuesta por el Gobierno de Córdoba en 2016, por el monto de 200 mil pesos.

Por otra parte, luego de incesantes pedidos este jueves se llevará adelante finalmente una prueba de ADN a un hombre de Villa Carlos Paz, con el fin de determinar si posee vinculación con el caso.

“Se puso a revisar las cámaras de seguridad que había en el acuario de la Aerosilla”, relató Luis Castana, padre de la mujer. En ese contexto, aclaró que “más allá de que en aquel momento se desempeñaba en el área de Seguridad Urbana del municipio, no tenía por qué estar haciendo eso”.

“No está imputado, pero pertenece al círculo íntimo de familiares y amigos de Andrea. Hay testigos de que estuvo revisando las cámaras y también hubo muchas otras cosas muy sospechosas, actitudes que no cierran. Yo tengo mi teoría. Hace cuatro años que vengo pidiendo este ADN. A lo mejor no tiene nada que ver y ojalá que sea así, porque si no significa que estará involucrado el círculo íntimo”, remarcó en diálogo con VillaNos Radio.

En relación a la recompensa, Castana indicó que si bien “el Gobierno provincial había puesto una recompensa de 200 mil pesos” considera que ese monto es “una burla”. “Andrea no vale eso”, remarcó.

“No puede haber tanto hermetismo. Entiendo que un millón de pesos no te salva la vida pero ayuda. Más no puedo. Son mis últimos ahorros”, señaló según consigna el sitio La Jornada Web.

“No hace falta ir a la Policía. Pueden recurrir a las amigas de Andrea, llamar al estudio de mi abogado, el doctor Nayi o a mi hermano. Esperemos que alguien aporte algo. Ya van cinco años y medio largos. Hasta cuándo vamos a seguir así. Quiero volver a vivir. Para mi esta recompensa es una inversión de paz”, completó.

