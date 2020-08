Con una soga al cuello, el papá de Andrea Castana reclama por avances en la causa

Luis Castana amenaza con quitarse la vida si no obtiene respuestas de la fiscalía, a cinco años del femicidio de la mujer. "Con el ADN que se encontró no paso nada", dijo.

Luis Castana, el padre de Andrea Castana, la joven asesinada en 2015, se encuentra en la puerta de los tribunales de Villa Carlos Paz reclamando hablar con representantes de la fiscalía que dirige Ricardo Mazzuchi que investiga el femicidio.

Con una soga al cuello, una escalera, carteles con el rostro de su hija y un cuchillo para evitar que lo bajen, el hombre pide avances en la investigación y denuncia una complicidad policial y judicial en el crimen.

"Estoy arriba de una escalera con una soga al cuello. Quiero hablar con el fiscal, pero no me atiende (...) con el ADN que se encontró no paso nada, fue puro chamuyo", sostuvo a Radio Continental Córdoba.

En tanto, aseguró a Mitre: "Está la policía involucrada, los fiscales involucrados, es una cagada. Estoy cansado de mentiras. Basta. No quiero terminar con el fiscal Nisman, el hijo de Carlos Menem, lo que pasó con el papá de Maria Cash muerto en una ruta. Si mi vida va a terminar, va a terminar por mi mano, no por mano ajena. A mi me amenazaron, me pusieron una pistola 9 en la boca”.

Respecto a la amenaza, Castana sostuvo que "si no encontraron a quien mató a mi hija en 5 años, ¿qué van a encontrar a quien me puso una pistola en la boca con un identikit?".

Castana habla de "chamuyo" cuando se refiere a la supuesta violación. Sostiene que "un violador no hace lo que hicieron con Andrea".

"Creo que un violador no hace lo que hicieron con Andrea. Las encuentran boca abajo, los pantalones bajos y ya está. A Andrea la taparon con piedras, la ropa se encontró a metros. La policía borró todas las pistas. Es un asco esto”, aseveró.

Noticia relacionada: