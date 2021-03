Docentes de Córdoba esperan que la propuesta salarial se acerque al 35%

Tras el rechazo a la propuesta salarial del 17,5%, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) espera avanzar en las negociaciones y que los porcentajes se acerquen a la paritaria en otras provincias ya que la propuesta local "es insuficiente".

"Despues de un amplio debate, de una semana, en las escuelas de las delegaciones del interior, por amplia mayoría se definió que la propuesta era insuficiente y nos mandaron a seguir discutiendo con el Gobierno para mejorar la propuesta", explicó a este medio desde el gremio, Zully Miretti.

Por esa razón, la asamblea pasó a un cuarto intermedio, para el día jueves 11, y los docentes esperan avanzar en las negociaciones para elevar el piso pero si no hay acuerdo, tomarán "alguna medida de acción".

"Hemos puesto como horizonte la paritaria nacional, con porcentaje de un 35% hasta septiembre y después revisión. El Gobierno acá ofreció por semestre, 17,5% hasta julio pero sin ninguna perspectiva anual. Es por ello que nosotros pedimos la paritaria nacional en los porcentajes", precisó Miretti y agregó: "Ojalá el Gobierno del la Provicia mejore la propuesta porque todos necesitamos mejorar nuestros salarios".

La delegada indicó que el año pasado, los docentes se llevaron un 25% anual y que la inflación fue mucho mayor. "Hemos quedado con los salarios totalmente desfazados", enfatizó.

Respecto al estado en el que se encuentran algunas escuelas, Miretti indicó que aún "quedan varias cuetiones y que tienen que darse las condiciones de higiene y seguridad, que no se están dando en algunos lugares". Además expresó que "se debe cumplir absolutamente el protoclo", y que la Provincia debería abocarse a arreglar las escuelas que no están en condiciones.

La delegada indicó, también que hay muchas escuelas que no han podido comenzar las clases presenciales, porque "no hay condiciones edilicias o porque no llegan los kit de hiegiene necesarios".

