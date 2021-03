Imputaron por abuso sexual con acceso carnal al delantero Cristian Pavón

El delantero de Boca, Cristian Pavón fue imputado por abuso sexual con acceso carnal por el fiscal de Instrucción del 2° Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello.

La imputación se enmarca en la denuncia pública que realizó una joven en enero de este 2021 a través de sus redes sociales, asegurando que el futbolista cordobés la había violado. A partir de allí comenzó una investigación y la Justicia avanza en el caso contra el actual jugador de Boca Juniors y ex Talleres.

La denunciante fue admitida como querellante particular con patrocinio letrado del abogado Fernando Burlando. La fiscalía interviniente informó que en la causa "se han dispuesto varias medidas probatorias con la finalidad de descubrir la verdad histórica del hecho denunciado y la actuación de la ley penal".

El futbolista deberá presentarse a declarar en la localidad de Alta Gracia el próximo 23 de marzo.

Cabe recordar que días antes, para minimizar el riesgo de fuga mientras se desarrollaba la investigación, la Justicia decidió que Pavón debía pedir permiso si quería salir del país.

La acusación contra Cristian Pavón fue publicada en Instagram por la denunciante. Según su relato, el abuso sexual habría ocurrido hace poco más de un año en Anisacate durante una fiesta privada. "Lo que hizo esta persona conmigo no tiene nombre... Un año de sufrimiento para salir adelante y fortalecerme. No voy a tener piedad, como no la tuviste conmigo, Cristian Pavón", acusó la mujer en el posteo.

En aquel momento el futbolista se presentó voluntariamente a declarar y aseguró que todo se trata de una extorsión.

La joven sin embargo decidió hablar con algunos medios periodísticos y sostuvo que la violación ocurrió "dentro de un baño".

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

