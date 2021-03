Reapareció Randazzo y aseguró que "Cristina tiene un proyecto familiar"

El ex secretario de Transporte participó en un zoom donde cuestionó al Gobierno y al PJ. Llamó a construir una "tercera vía".

El perfil que Florencio Randazzo eligió para transitar su vida luego de que en 2015 el Frente para la Victoria se decidiera por Daniel Scioli como candidato a Presidente de la Nación osciló entre la cerrazón y las aspiraciones estruendosas. Por el timming de sus apariciones, los contextos de sus apariciones y los proyectos que decidió cargarse al hombro, el otrora hombre fuerte del gabinete kirchnerista se fue alejando cada vez más de las simpatías que supo conseguir durante su paso por la administración pública.

Enfrentó a Cristina Fernández en las legislativas del 2017 (y perdió), volvió a recluirse en Chivilcoy para aparecer en contadísimas ocasiones y cuestionar las posturas tomadas por la militancia kirchnerista, apoyo tibiamente a la fórmula del Frente de Todos en 2019 y se volvió a llamar a silencio. Hasta este miércoles, cuando participó de un encuentro con los militantes de base de la agrupación SUMAR y volvió a cargar duro contra sus antiguos compañeros de espacio.

“El problema que atraviesa la Argentina es que hay un presidente sin poder político, con una gran desvalorización en relación a su palabra, porque uno puede tener posiciones diferentes, pero no se puede cambiar todos los días de opinión, porque eso genera un desprestigio generalizado”, dijo Radazzo en el encuentro virtual en el que aseguró que parte de las razones por las que la situación interna de coalición gobernante naufragaba se debía a la existencia de “un loteo generalizado que no permite tener una gestión exitosa”. ¿Por qué pasa esto? Porque la Vicepresidenta formó “un sistema político en función de los intereses de su familia”.

Según se desprende de sus propias palabras, para Randazzo “este es un gobierno viejo a un año y meses de gestión”, lo que impulsa las posibilidades de que “se genere una tercera vía”. En ese lugar, puso el desafío con el que convidó a los presentes en la sala virtual. “El desafío es ver si podemos lograr romper esa polarización (kirchnerismo-macrismo), que tanto daño nos ha hecho, que viene de hace unos cuantos años y que es funcional a algunos dirigentes. Ahí está la clave y la inteligencia para transformarnos en una alternativa de poder”, afirmó Randazzo que, como se observa en el registro de ese encuentro, empezó a hablar como candidato. Una vez más.

Al parecer, la idea que defiende el hombre que en 2017 obtuvo apenas el 6% de los votos en la Provincia de Buenos Aires, llevando al PJ a cosechar su más magra elección histórica en el distrito, es unificar a sectores del peronismo, referentes sociales, sindicalistas desencantados con el Gobierno y seducir al electorado (se supone que bonaerense en primera instancia) para romper con la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Yo sueño con un frente nacional, con expresión de las principales provincias. Para eso hay que tener candidatos en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba y Capital. Hay un montón de dirigentes muy importantes, independientes de las fuerzas políticas y de la sociedad que podrían sumarse”, dijo Randazzo que pese a las críticas al oficialismo aclaró que “de ninguna manera” aceptaría sumarse a un armado que contemplase la presencia de dirigentes relacionados con el macrismo. "Quiero dejan en claro que no somos kirchneristas, pero mucho menos estaremos golpeando las puertas de Juntos por el Cambio. No nos interpela esa agrupación. Los compañeros que están allí están equivocados. No se puede armar una pata peronista dentro del PRO", afirmó.

Respuesta desde el PJ

El primero en salir a cruzar a Randazzo por sus declaraciones fue el Presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, quien sostuvo que el ex funcionario "tiene un lugar y puede participar dentro del espacio del Frente de Todos", aunque remarcó que "los trapos se lavan siempre en casa".

"Los trapos se lavan siempre en casa. Randazzo está dentro del campo nacional y popular, tiene derecho a hacer críticas. Él sabe que tiene un lugar y puede participar dentro del espacio del Frente de Todos", subrayó el sanjuanino.

"El peronismo actual que conduce José Luis Gioja y próximamente el presidente Fernández no representa a nadie y está muy alejado de los intereses históricos del movimiento. Los que gobiernan no son peronistas", había dicho el ex secretario de Transporte de la Nación.