José Palazzo confirmó que habrá nuevo disco de Charly García

El productor José Palazzo utilizó su cuenta de Twitter para informar esta miércoles que Charly García se encuentra grabando un nuevo disco, un anuncio que despeja los rumores que desde hace tiempo gira en el universo de la música argentina, pero que también había sido desmentido en reiteradas oportunidades.

La confirmación llega el día en que se cumple el aniversario 21 de cuando el músico se arrojó desde la ventana de un noveno piso de un hotel mendocino a una piscina. De esa experiencia, que qeudó grabada en el inconciente colectivo y la cultura popular de la Argentina, surgieron dos canciones que se incluyeron en el disco Sinfonías para adolescentes, que marcó la última vuelta de Sui Generis en el año 2000: Me tiré por vos y Noveno B.

“Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”, escribió Palazzo, fundador del festival Cosquín Rock.

La confirmación del próximo paso discográfico del artista rockero después de Random, que se publicó en febrero de 2017, será su decimocuarto disco en estudio como solista y su álbum número 31 desde el lanzamiento de Vida (1972), su primer LP con Sui Generis.

El año pasado, Charly García participó en gran parte del disco que Roberto Pettinato grabó en su honor: Pettinato Plays García.