Dybala y Agüero, casi descartados para jugar con Uruguay y Brasil

El delantero cordobés de Juventus padece una molestia en una de sus rodillas. El futbolista del Manchester City, por su parte no figura al 100 por ciento en sus condiciones físicas.

El delantero cordobés ex Instituto Paulo Dybala figura con escasas chances de poder estar presente en la ventana de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, el 26 y 31 de marzo respectivamente.

Es que el delantero de Juventus arrastra un problema en la rodilla y no viene teniendo continuidad: "Hablé hace cuatro días y no encuentra solución a su dolor en el ligamento lateral. Va a hacer un tratamiento y será difícil que esté", clarificó Scaloni. Vale aclarar que en los cuatro partidos anteriores no pudo jugar a causa de una descompostura estomacal y luego por un inconveniente urinario.

Acerca del presente de Sergio Agüero, otro de los valores importantes que también se encuentra en plena evolución de sus lesiones, el entrenador aseguró que se trata de una buena noticia que en su club, Manchester City, y que no tenga dificultades en la rodilla que tuvo que ser operada. De todas maneras, será complicado tenerlo presente en estas Eliminatorias de marzo.

"Hablé con él hace un mes y ojalá pueda agarrar ritmo. En la próxima semana decidiremos la lista final y siempre está en consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones y sabemos que no va a llegar al 100%", reconoció.

A su vez, Scaloni reconoció que Marcos Senesi es un jugador al que viene siguiendo que podría ser convocado: "Ha pegado un buen cambio, esta jugando con continuidad y en una liga competitiva, puede ser una opción", sostuvo sin vueltas acerca del central con pasado en San Lorenzo que atraviesa un buen presente en el Feyenoord de Holanda.