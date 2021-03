Daniela Díaz: "Estoy ilusionada en lograr algo bien grande con Belgrano"

Se viven horas de mucha expectativa, emoción y sentimientos encontrados en el fútbol femenino de Belgrano. Es que el fin de semana las dirigidas por Daniela Díaz tuvieron una gira por Buenos Aires, enfrentando a equipos que participan del torneo semiprofesional de AFA, y expusieron un gran nivel. Además, aguardan por la reunión de mañana en la Liga Cordobesa donde pueda haber novedades sobre el límite de edad. Es que, si se cumple esa idea de rebajar aún más esa marca, Belgrano “perdería” once futbolistas, todas históricas. Pero eso no es todo, ya que las jugadoras están expectantes a algunas gestiones que se están haciendo en AFA para poder participar del torneo oficial.

De esto y muchos temas más en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con la entrenadora “celeste”, que confesó que durante el verano hubo sondeos desde afuera para llevársela.

Las “Piratas” enfrentaron el sábado a San Lorenzo y en un partidazo cayeron sobre la hora 5-4. La icónica “Maca” Sánchez marcó para las azulgranas y al término del partido las felicitó por la actuación. Y los entrenadores de las “Cuervas” reconocieron que “tienen nivel para jugar en el torneo de AFA”.

Al otro día, casi sin descanso, se midieron ante Lanús y ganaron 3-1. Y nuevamente recibieron loas por su actuación, y Romina “Pepa” Gómez la dejó chiquita.

“No me sorprendió la actuación de las chicas porque lo esperaba, conozco a mis jugadoras y conozco el juego de con quién nos enfrentábamos, estoy informada, trato de actualizarme, conozco el nivel de AFA y confío mucho en mis jugadoras. Sabíamos que íbamos a estar a la altura. Claro, hasta el momento del partido no sabes con qué te vas a encontrar. Estoy conforme, pudimos plasmar nuestro juego. Filmamos los partidos para ver algunos detalles y hemos estado a la altura”, analizó Daniela Díaz, recién llegada del viaje.

La DT, que ya hizo historia siendo campeona de la Liga cordobesa como jugadora y entrenadora, contó que uno de los motivos de este viaje a tierras bonaerenses fue “visibilizar que estamos a la altura, que somos competencia”.

Además, expresó: “El Luifa (Artime, presidente de Belgrano) estuvo muy presente. Por eso estamos expectantes, confiamos en la conversación que tuvo con Chiqui Tapia (presidente de AFA). Hay un compromiso del club y estamos esperando”.

Todo el ámbito del fútbol cordobés está muy expectante de un posible anuncio desde AFA sobre una invitación (merecida) para el femenino de Belgrano a participar del torneo semiprofesional. Es más, Daniela Díaz le contó a este medio que habló con algunas jugadoras y ellas le manifestaron que quieren seguir en el club para hacer historia. “Estas semanas van a ser claves”, explicó.

Por ejemplo, a la talentosa Sabrina Maldonado le han aparecido propuestas.

“Trato de saber las aspiraciones de mis jugadoras, hablar con ellas, saber qué quieren. Se que hay muchísimas que por más que tengan oportunidades quieren lograr algo histórico con Belgrano. A Sabrina la han llamado de otros clubes, pero ella está contenta de estar acá, esperado de dar el salto en AFA. Y el resto también, las voy hablando, tanteando; y creo que tengo el grupo ya consolidado y ninguna se me va a querer ir. Pero, esperamos estas reuniones de Belgrano, que serán claves. Esperamos estas semanitas”, manifestó Díaz. No hay dudas, sentido de pertenencia de las múltiples campeonas cordobesas.

Pero claro, hay un factor que tira la camiseta para atrás. Y es la decisión de la Liga Cordobesa de poner un límite de edad. Una situación que trajo mucha angustia en todo el fútbol femenino cordobés y en Belgrano mucho.

“El fútbol femenino a mí me atraviesa de lleno. Y el jueves y viernes estuvimos frente a la sede y muy angustiada. Yo respiro, vive el fútbol femenino. Trabajo de esto y quiero que las condiciones mejoren para todas. Cuando pasan cosas como estas te angustia mucho, porque te pega en tu trabajo, en los sueños de las jugadoras. El viernes ese teníamos que viajar y antes las chicas estuvieron en la sede, comprometidas, afectadas, y después había que cambiar el chip. Por eso, nos llamaron los psicólogos del club, nos hablaron y se pusieron a disposición. Y ahí me empezó a caer la ficha. Cuando nos llamó el coach con el que trabajamos el año pasado en la pandemia, y realmente, ahí me asusté, me di cuenta que podemos perder muchas jugadoras, es muy triste. Muy triste. Pero la Liga ahora quedó en abrir el diálogo, estamos atentas a eso y creer, quiero creer en los dirigentes de la Liga y de los clubes, que nos van a escuchar y esto no se va a llevar adelante”, reflexionó la entrenadora.

Daniela Díaz es de esas personas que reflexionan, que está activa, comprometida y que da gusto escucharla. Es optimista en medio de las adversidades. Y expresa con claridad: “Lo que pasa es no tener perspectiva de género, no entender que no hay igualdad, ni siquiera equidad. Que lo quieran comparar con el masculino o que nos están dando más que el masculino. Quedamos heladas. ¡¿Qué más nos están dando?! Esto no es un tema de varones o mujeres, ellos, nosotras, sino de entender procesos. Tenemos procesos y realidades diferentes”.

- Tu trabajo ha traspasado fronteras, soy muy respetada. Y a propósito de estas trabas que les ponen, que deben incomodar para tu proceso como entrenadora. ¿Recibiste alguna oferta para irte? ¿Si es así, con todo esto que sucede, te hace dar ganas de irte?

- En este verano, el año pasado, sí se han comunicado conmigo. Agentes de la Liga de México, también de Ecuador. Pero yo estoy muy ilusionada con poder lograr algo con Belgrano. Soy joven, todavía estoy en mi segundo año como entrenadora. Aunque si el panorama no cambia, al igual que las jugadoras, si hay que tomar decisiones, la analizaré un poquito más. Sí, no ha habido nada concreto o formal para tomar una decisión.

- Calculo que debes querer progresar en tu carrera.

- Entiendo que en algún momento esto suceda, como sucede con las jugadoras, nos dedicamos al trabajo del deporte y es así. A veces toca hacer un cambio de vida. También hay que entender que se cumplen procesos. Pero estoy tratando de estar tranquila, porque estoy ilusionada en lograr algo bien grande con Belgrano.

La “Pepa” Gomez tiene 30 años y es una leyenda del fútbol cordobés. Traspasa géneros y camisetas. Y sería una de las afectadas, en caso de que la Liga Cordobesa continúe con sus intenciones de establecer el límite de edad en 27 años para el fútbol femenino. La “Pepa” no es de hablar, pero adentro de la cancha mandó mensajes por doquier al que quiera oír. En los dos juegos en Buenos Aires marcó 6 goles. La rompió.

A propósito, Daniela Díaz expresó: “La Pepa nos genera admiración. Estamos muy contenta de acompañarla. Ella quiere ser profesional. Cuando llegué me decía que no, que ella ya estaba grande, que debía trabajar en la panadería y hoy su cabeza es que quiere ser profesional. Cree en sus condiciones y está buscando una oportunidad. Ojalá que sea con Belgrano y no la perdamos, porque sería una gran pena. Hablamos con algunas compañeras y lo del fin de semana, ni que lo hubiese planificado, pasó lo de la Liga y ella hace esto. Por algo se dio así. Ella está muy bien físicamente y nos aporta muchísimo y tiene una calidad...”

- ¿Temés que se te vaya?

- Obvio, como a muchas otras chicas. Todas están expectantes de ver qué pasará con Belgrano, y corremos riesgo que nos las llamen de otros clubes, como ha pasado. Hemos perdido jugadoras. Mi gran motivación y la del club es poder sostenerlas con la participación en el torneo de AFA.

- Se te fue Yani Sosa a Racing de Avellaneda y la estás reemplazando con Gabriela Ricca, que no era arquera. ¿Cómo fue la transición y la decisión?

- Con Gabi fuimos compañeras en el 2012, ella era extrema zurda, delantera, potente, muy veloz, jugadora del interior, que siempre son buenas. Después ella se dedicó a trabajar en el club y dejo de jugar por varios años. Cuando volví a Belgrano, ella tuvo ganas de volver, cuando vio que todo estaba avanzando le dio ganas de si se ponía bien físicamente de volver y volvió a jugar en el campo y de un día para el otro me dijo que también se animaba a probar en el arco. Le hablé, le dije que si tomaba esa decisión era para estar en el arco y nada más, ella aceptó, se está preparado mucho. Me aporta mucho. Es una jugadora que es grande, y se hace cargo, tiene personalidad para estar en el arco, que no es fácil. A Jazmin (Díaz) la vamos llevando de a poco, es más juvenil. Gabriela me aporta salida desde el fondo, es zurda y maneja los dos perfiles, lee el juego y en lo otro deberá ajustar y seguir mejorando con los entrenadores de arqueros que tenemos en el club. Pero tengo toda la confianza en ella. Lo demostró esta semana, le aporta seguridad al equipo.

- En los partidos en Buenos Aires usaste a dos refuerzos, Ari Reche y Mayra Acevedo. ¿Qué te aportan estas jugadoras?

- Son jugadoras experimentadas. Las conozco bastantes, porque compartí planteles con ellas, les conozco la personalidad. Tienen todo lo que Belgrano necesita, tanto la calidad humana, como su humildad y el trabajo que dan dentro del campo de juego. Ari Reche aporta claridad a la hora de jugar, con pases filtrados, lectura de juego, usa ambos perfiles, y también muchísimo a la hora de la recuperación de la pelota. Es una volante central bastante completa, que ha tenido roce internacional, jugó Sudamericanos. Estoy muy contenta de tenerla y ella está ilusionada. Y a Mayra Acevdedo la conocemos todos aporta una garra impresionante. Es una delantera potente, con fuerza, no da ninguna pelota por perdida, es muy colaboradora con el equipo, tratando e almordarse a lo táctico y lo que buscamos nosotras y ha respondido bien. Las dos en estos dos partidos respondieron. Las tengo pensando en una futura participación en AFA, porque tienen experiencia para hacerlo. Saben jugar con esta clase de rivales. Se tienen que meterse en el grupo lo más rápido posible y que se pongan bien físicamente.