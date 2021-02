Realizan una marcha contra el Gobierno: hubo incidentes en Olivos

Entre los convocantes están la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Cientos de personas comenzaron a movilizarse esta tarde a la Plaza de Mayo desde el Obelisco en el marco de la marcha convocada por la oposición para protestar contra el Gobierno por el escándalo del llamado "vacunatorio VIP".

Si bien la concentración principal se da en Plaza de Mayo y en el microcentro porteño, también se registran protestas menos numerosas en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense Olivos, frente a la quinta presidencial, Mar del Plata y plazas de algunas provincias como Mendoza.

La movilización fue promovida a través de las redes sociales con el hashtag #27F y #Argentinazo por sectores independientes que se oponen al Gobierno y dirigentes de espacios como Juntos por el Cambio, entre otros.

Entre los convocantes están la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere y el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi.

También participan el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el senador nacional de ese espacio, Martín Lousteau, entre otros dirigentes.

Vinimos a apoyar este reclamo genuino que nació de la sociedad porque seguimos esperando que pidan perdón los que se vacunaron y no les correspondía. Deben abrirse y ser públicos los registros de todos los vacunados en todas las provincias #27FYoVoy pic.twitter.com/JDFvpX26wY — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 27, 2021

En Mar del Plata, Negri sostuvo en declaraciones a la prensa que "hay indignación de la gente" y que "lo que sobra es inmoralidad política del Gobierno", en referencia al caso del llamado "vacunatorio VIP".

En tanto, Lousteau participó de la protesta en Plaza de Mayo, donde afirmó: "Hay una cultura de apropiación del Estado que hace que el Estado no llegue a donde tiene que llegar, pero nunca quedó tan explicito como ahora".

También Lombardi asistió a la manifestación frente a la Casa Rosada, donde afirmó: "Esta vez, obviamente somos de Juntos por el Cambio, pero también llamamos a gente honesta para que se sume porque hay que cambiar".

Además, participaban de la manifestación referentes de otros espacios como el Partido Libertario, con Javier Milei y José Luis Espert, así como el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy y el dirigente Yamil Santoro, como representantes de la agrupación Republicanos Unidos.

En Córdoba también se movilizan decenas de personas, entre ellas la Diputada nacional y vicepresidenta del bloque PRO, Soher El Sukaria, y la Senadora nacional Laura Rodríguez Machado.

Los cordobeses salimos a la calle en defensa de la libertad y la transparencia, porque no queremos que nadie se nos vuelva a adelantar en la fila.#27FArgentinazo #27FYoVoy #Cordoba pic.twitter.com/yp5G8uM05L — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) February 27, 2021

Incidentes en Olivos

En los alrededores de la Quinta Presidencial de Olivos se registraron incidentes entre manifestantes opositores y un grupo de personas que lucían remeras de distintos sindicatos.

Las corridas y empujones fueron captadas por las cámaras de televisión y por algunos de los participantes de la manifestación, que publicaron las imágenes y videos en la red social Twitter.

Los incidentes se dieron luego de que un grupo de personas con indumentarias de diferentes gremios -entre ellos, el sindicato de fleteros- rodeara la quinta en la que se encuentra el presidente Alberto Fernández para montar una suerte de vallado.

En el lugar se desplegó un operativo policial para tratar de contener y evitar los cruces entre manifestantes de un lado y del otro.