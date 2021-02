El Marcapáginas: Libros para descargar libremente

Especial para La Nueva Mañana

Un libro hecho con filosofia*

Mauricio Micheloud - Especial La Nueva Mañana

La tipografía puede pensarse como una unidad de sentido. Por ejemplo: una “h” es solo una hache y junto con otras letras del alfabeto se pueden formar palabras y por lo tanto nuevos sentidos. Pero en sí misma simboliza una letra y nada más. Lo mismo puede decirse de la “r” o de una “j” o hasta de una “,”. Pero ¿y si no? ¿Y si la pensamos de otro modo? y si tomamos una de estas unidades, un único símbolo gráfico, una simple letra y la miramos más de cerca y le damos algunas vueltas. Podemos revisar en nuestra memoria emotiva y hacer algún ejercicio al estilo del Test de Rorschach y tratar de ver qué nos sugiere la forma, porque de todos modos estamos hablando de un símbolo arbitrario. Así que podemos tomar un asterisco y mirarlo desde distintos ángulos para ver qué nos sugiere su forma. ¿Podrá acaso ser una estrella con cada una de sus puntas de luz radiante? Y entonces, si juntamos muchos asteriscos estrella de color blanco en un fondo oscuro podemos admirar una noche estrellada de esas que solo se pueden ver en el campo. Pero si invertimos los colores podemos imaginar, tal vez, una nevada que lo cubre todo a su paso.

Tal vez tomar una “o” con diéresis e interpretarlo como un emoji de sorpresa o sacarles la diéresis y tenerlo como un “principio de orden”. Y así se podría seguir, ad infinitum, tomando símbolos gráficos del mismo abecedario y reinterpretarlos. La comunicación visual tiene esas posibilidades fascinantes. Esta es la idea que gira en torno a la obra “Un libro hecho con Filosofia*” en el que se aclara: “*Filosofia (sin acento) es una bonita familia tipográfica”.

Sí, porque todo el libro está compuesto por tipografías provenientes de esta fuente y a la vez nos regala un juego de palabras en esta suerte de semiosis infinita. Si hasta la autora tiene la particularidad de llamarse Diana López Font y es a través de su mirada que podemos advertir otras lecturas posibles de algo tan simple y cotidiano como la tipografía.

Un libro hecho con filosofía*

Diana López Font

Secretaría de Cultura / Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces

108 páginas

ISBN: 9786076310861

Literatura, Imaginación y Silencio

Barbi Couto - Especial La Nueva Mañana

“Intuyo que perderse, perdernos, es suspender nuestros ruidos (¿nuestro ego?) y toda posible clausura de sentidos para volvernos permeables a las voces y silencios de los otros y otras”, dice Cecilia Bajour en su libro “Literatura, Imaginación y Silencio” y mientras leo siento que me pierdo entre las páginas del libro (en sentido figurado porque en mi caso fue la pantalla del celular). La obra fue publicada en noviembre del año pasado en la Colección Lectura, Biblioteca y Comunidad de la Biblioteca Nacional de Perú, quien lo ofreció disponible para descarga gratuita (se adjunta el link).

Alguna vez escuché, relacionado con el ambiente musical, que el silencio es la ausencia de sonido, la ausencia: una forma de nada. Para mí la Nada es el mal que pone en peligro a Fantasía en la “Historia sin fin”. Desde aquella lectura de mis primeros años entendí la importancia de darles entidad y un nombre a las cosas y el inacabable poder de la imaginación para inventar mundos. Cecilia, que es profesora en letras y especialista en libros y literatura para niños y jóvenes, habla de varias de estas cosas en los tres artículos que componen este breve libro: de la lectura como un acto creativo y autónomo, un acto de co-creación de sentidos; del rol que cumple la imaginación, fuertemente ligada a la emoción; de los procesos de escucha y silencio, siempre dialógicos; de la ficción y la verdad en los desafíos actuales en mediaciones de lectura.

Aunque quiero detenerme en el silencio. Me gusta la atención constante y privilegiada que le da Cecilia al silencio, o a los silencios, como prefiere decir: “Me aventuro a pensar en una concepción democratizante y abierta de los silencios como arterias que laten en el fluir de las conversaciones”, dice. Será quizás porque ya la he leído y sobre todo la he escuchado, pero toda ella invita al silencio y a la escucha cuando propone la palabra y la conversación literaria. “El cuerpo se vuelve una casa escuchadora cuando nos pensamos dialógicamente”, dice y agrega: “El silencio siempre es ‘entre’”.

Podría pensarse que es un libro para mediadores de lectura, docentes, padres, que sí, lo es, aunque también creo que es una lectura para todos quienes disfrutamos de leer, en una experiencia que se parece mucho a una conversación (porque no dejé de hacer asociaciones constantes a una multiplicidad de temas, lecturas, historias), en la que Cecilia nos acerca generosamente algunos conceptos con los que podremos habilitarnos un espacio de libertad.

Literatura, Imaginación y Silencio

Desafíos actuales en mediación de lectura

Cecilia Bajour

Biblioteca Nacional de Perú

Colección Lectura, Biblioteca y Comunidad

Formato pdf, 81 páginas

ISBN: 978-612-4045-52-3

