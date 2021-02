Tucumán: investigarán a José Alperovich por el crimen de Paulina Lebbos

La Corte Suprema de Justicia tucumana ordenó que se investigue el rol del ex gobernador y actual senador nacional por haber aceptado el ascenso de un ex comisario involucrado en el caso.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la condena a cinco hombres por encubrir el crimen de la estudiante Paulina Lebbos, ocurrido 15 años atrás, y ordenó que se investigue el rol del ex gobernador y actual senador nacional José Alperovich.

Entre los cinco condenados, se encuentran cuatro ex funcionarios del gobierno de Alperovich, los cuales en febrero de 2019 recibieron penas de entre tres y seis años de prisión.

De esa manera, la resolución de los jueces supremos Claudia Sbdar; Stela Maris Arce y Wendy Kassar, deja firme las condenas del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, el ex subjefe de la Regional Norte Rubén Brito y el ex policía Waldino Rodríguez.

Además, se dispuso investigar a Alperovich y al actual subsecretario de Seguridad, José Ardiles, por haber aceptado el ascenso del ex comisario Enrique García, cuando ya estaba imputado por presuntas irregularidades en la investigación del caso.

Por otro lado, también se indica que se investigue como eventuales autores del crimen al hijo de un ex secretario de Alperovich, a la pareja de la víctima y a un hermano de Roberto Luis Gómez, absuelto en 2019 en el marco del segundo juicio por el caso.

La decisión de la Corte dejó firme las penas de 6 años de prisión que ya habían sido impuestas a a Di Lella y Sánchez; de 5 años y seis meses a Barrera; de 5 años a Brito; y de 3 tres años de prisión condicional a Rodríguez.

Paulina Lebbos, quien estudiaba Ciencias de la Comunicación, salió a bailar con amigas el 25 de febrero de 2006 para celebrar que había aprobado un examen. Ese día la joven tomó un taxi, que todavía no se logró identificar, con una de sus compañeras, que se bajó antes.

La chica, que entonces tenía 23 años, siguió para ir a la casa de su novio, pero al día siguiente, cuando su familia advirtió que no volvía, empezó a buscarla.

El 11 de marzo de ese año fue hallado el cuerpo de la joven al costado de la ruta provincial 341, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.

Fuente: Noticias Argentinas