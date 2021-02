Marijuan pidió desestimar la denuncia contra Fernández por "envenenamiento"

Como era de esperar, el fiscal federal pidió no tomar en cuenta las acusaciones que Elisa Carrió había vertido contra el Presidente por la inoculación de la vacuna Sputnik V.

Guillermo Marijuan afirmó que no había fundamentos para la acusación presentada por Elisa Carrió.

Como era de preverse, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió desestimar la denuncia que había presentado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández, al ex ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, "por la adquisición de una partida de vacunas sin haber agotado sus tres fases de ensayos".

La presentación de la ex diputada nacional era por "envenenamiento", al advertir que la vacuna Sputnik V no estaba debidamente probada. "Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes", consideró el fiscal.

En un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, Marijuan afirmó que tras analizar una serie de medidas de prueba no había fundamentos para la acusación. En la denuncia, Carrió había dicho que "la vacuna emblema de Rusia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad, siendo que la Fase III del ensayo no estaba finalizada".

