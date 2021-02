Comienzan desde el jueves los actos de designación de suplencias

A través de la Resolución N° 27/2021, el ministerio de Educación de Córdoba dispuso la realización de actos públicos virtuales para la cobertura de cargos de carácter suplente e interino, de la Dirección General de Nivel Inicial y de la Dirección General de Nivel Primario.

Los aspirantes serán notificados los días previos, de las vacantes, el cronograma de actos públicos (que inicia el día 25 de febrero) y el procedimiento -se brindará un link de acceso al que deberán conectarse-, en la página cba.gov.ar/actos-publicos-cargos-docentes/ y a través de una notificación en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi nivel 2 requerido).

Para la cobertura, se utilizará la LOM 2020, desde su inicio y quedarán exceptuados de ser convocados los docentes que fueron designados titulares en el año 2019 o cuyas suplencias e interinatos fueron prorrogadas en el año 2020.

Una vez iniciado el acto público virtual, se tomará asistencia a los convocados, a fin de verificar la presentación y la identidad de quienes aspiran a cubrir cargos docentes. Aquellos que, en caso de enfermedad, no pudieren conectarse, deberán remitir certificado médico por correo electrónico a la dirección de correo [email protected], con 24 horas de anticipación a la convocatoria virtual. En ese caso, el o la docente conservará su lugar en la lista de orden de mérito (LOM), de lo contrario pasará a ocupar el último lugar de ese listado. A esa misma dirección y en el mismo plazo, deberán comunicarse quienes deban designar un tercero representante.

Por su parte, de acuerdo a la Resolución Nº271/2015 del Ministerio de Trabajo, se podrá presentar certificado médico no más de una vez por ciclo lectivo. Atento la unificación pedagógica de los ciclos lectivos 2020-2021, se dispone que el personal docente que hubiera presentado certificado médico para el ciclo lectivo 2020 no puede presentarlo durante el año 2021. De la misma manera, quien haya renunciado a un cargo designado por padrón 2020, no podrá acceder a uno nuevo en 2021 (por resultar el alta y baja dentro del mismo ciclo lectivo).

Una vez finalizado el acto público virtual, los docentes que hayan aceptado los cargos propuestos recibirán notificación a través de la plataforma CiDi y tendrán 48 horas para presentarse ante los directivos del Centro Educativo

A fin de garantizar el procedimiento, se conformó una comisión Ad Hoc, con representantes de las direcciones generales mencionadas, de la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos, de la Junta de Clasificación correspondiente, de la Dirección General de Asuntos Legales, de la Dirección de Sistemas y de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc).