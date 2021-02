La familia de Emilse Gajes pedirá ser querellante: denuncian femicidio

Emilse Gaje tenía 25 año y un bebé de 11 meses junto a Fabricio Acuña, su pareja durante nueve años y quien -según denunció la familia de la joven encontrada muerta este miércoles en la zona del Hospital Misericordia- ejercía violencia de género.

Si bien en un primer momento trascendió que se trataría de un suicidio, con el correr de las horas la madre y las hermanas de Emilse revelaron que Acuña tenía al menos dos denuncias por violencia de género y que en 2019 estuvo un mes preso por pegarle a Emilse cuando estaba embarazada del bebé de ambos.

"Desde la familia estamos convencidos que no fue un suicidio, se trató de un femicidio. Es por esto que en este viernes a las 9.30 nos presentaremos en Tribunales II ante la fiscalía de Bringas para constituirnos como querellantes en la causa, junto a nuestra abogada la Dra. Soledad Díaz García", indicó Natalia García, hermana de Emilse.

"Nos preocupa que la justicia no está investigando la causa, no se hizo la autopsia, no se hicieron las pericias, Fabricio Acuña no fue ni detenido, ni indagado, cuando es claro que ella fue víctima de violencia de género por parte de Acuña durante años. En el último año mi hermana hizo varias denuncias motivo por el cuál Acuña fue expulsado de la escuela de policías y detenido durante un mes. Sin embargo, no se accionó para protegerla", agregó Natalia García.

En ese sentido, La Nueva Mañana habló también con la legisladora del FIT, quien dio detalles sobre el contexto de violencia que sufría Emilse, quien militaba en el Partido Obrero (PO). "Estuvimos hoy dialogando con la secretaria de la fiscalía quien nos manifestó que hasta el momento no se han realizado pericias al cuerpo de Emilse, ni tampoco hay ningún imputado ni se ha tomado indagatoria a nadie. La persona que la familia aduce (por Acuña) tenía una relación de 9 años con Emilse, ejercía violencia permanente, incluso tiene una detención en el año 2019 por haber violentado a Emilse cuando estaba embarazada. Estas lesiones fueron constatadas en la Maternidad Provincial", detalló Soledad Díaz.

"Después hubo otras denuncias que radicaron las hermanas de Emilse en el Polo de la Mujer que tampoco prosperaron. Una vez que esta persona fue liberada de esa detención de 30 días, tampoco se brindó protección a Emilse, ni se le dio botón ni orden de restricción. Y finalmente terminó en esta situación", agregó la abogada.

"Hasta el momento trascendió, y entendemos que por parte de la fiscalía, que se trató de un suicidio. Y eso es lo que la familia no quiere dejar pasar. Por eso se va a constituir como querellante para aportar pruebas como las filmaciones de las cámaras del Hospital Misericordia y los testimonios de los vecinos que declararon en los medios como esa noche Acuña golpeó a Emilse y "en medio de alcohol la habría arrastrado hasta el lugar donde el playero del Hospital Misericordia encuentra el cuerpo alrededor de las 6 de la mañana y da aviso a la policía", dijo Díaz.

Finalmente, Díaz destacó que Emilse "era una compañera que tenía proyectos de vida", que había comenzado a estudiar enfermería, y que participaba de la asamblea del Polo Obrero en barrio Los Boulevares. "Su pareja no la dejaba estudiar ni participar de la asamblea, y a pesar de todos esos obstáculos, siempre intentaba seguir adelante. Nosotros también queremos destacar eso, que llama la atención que una chica de 25 años que tiene ese impulso de vida, haya terminado de esta manera, suicidándose", concluyó la abogada del PO.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

