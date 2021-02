La defensa de Galván sostiene que Ivana "se fue por sus propios medios"

El abogado Felipe Jure, quien representa a Javier Galván, pareja de Ivana Módica, despegó a su cliente de responsabilidad por la desaparición de la mujer que es intensamente buscada desde el viernes pasado.

"Mi cliente no tiene nada que ver", aseguró el letrado y aseguró que el militar -que se encuentra detenido por órden de la fiscal Jorgelina Gómez, por falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad- se vio sorprendido por lo ocurrido y sostiene que Ivana "se fue por sus propios medios".

El hombre, de 37 años, es el único sospechoso por la desaparición y su abogado asevera que no existieron contradicciones en su declaración tras la desaparición.

En declaraciones con el programa "Arriba Córdoba" (El Doce), Jure señaló que la pareja intentó rearmar su relación ante las consultas por las denuncias previas por violencia de género que Ivana había radicado contra Galván.

Sobre el actual estado del detenido, dijo que "está preocupado", pero a siete días del último contacto con Ivana aclaró que "no es una persona que esté angustiada o desesperada". "Está tranquilo y sabe que lo que está diciendo es correcto", marcó Jure.

"Consideramos que Ivana está viva, claro que sí. No podemos guiarnos solamente por estadísticas", agregó respecto a la búsqueda, y anticipó que si la fiscal lo convoca a indagatoria por ahora Galván se va a abstener de declarar.

Por último, el abogado se refirió a las contradicciones y a las imágenes del auto que complicaron al novio de Ivana: "Nunca él dijo que fue a pie. No sé cuál sería la contradicción. Él no negó que andaba en el auto, y en el auto hasta ahora no se ha encontrado nada".