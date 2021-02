Eduardo Menem: “Lo de Río Tercero es una infamia, es una forma de desacreditarlo”

"Menos mal que no le echan la culpa por lo de las Torres Gemelas”, arremetió el hermano del ex presidente Carlos Menem, quien falleció este domingo.

Eduardo Menem, hermano de Carlos Menem, criticó la decisión de Río Tercero de no adherir al duelo nacional.

Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem, criticó la decisión de la ciudad de Río Tercero de no adherir al duelo nacional decretado este domingo por el presidente Alberto Fernández.

“Río Tercero es una infamia, es una forma de querer desacreditarlo. Qué Dios los perdone por haber culpado sin pruebas y elementos. Menos mal que no le echan la culpa por lo de las Torres Gemelas”, arremetió el ex senador de la Nación, en diálogo con Cadena 3.

Desde el municipio de esa localidad cordobesa que la decisión se debe a que Menem fue declarado persona no grata el pasado 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar. "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", agrega un comunicado que se dio a conocer a través de las redes sociales.

Vale destacar que después de 25 años, Menem iba a ser juzgado a partir del 24 de febrero acusado de estrago doloso agravado por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, cuyas explosiones dejaron un saldo de siete muertos, más de 300 heridos y millonarios daños.

