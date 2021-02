“Si no queremos tantos procesos electorales, debiéramos unificar reglas”

ENTREVISTA A SOHER EL SUKARIA



El fin de semana pasado visitó la provincia la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En su agenda se reunió con diferentes referentes de los distintos espacios políticos que conforman Juntos por el Cambio en Córdoba, y comenzó a delinear lo que será el armado de lista con miras al año electoral.

La Nueva Mañana dialogó con la diputada nacional por Córdoba y vicepresidenta del bloque PRO en la Cámara baja, Soher El Sukaria, quien se refirió a la importancia de este encuentro y analizó si el “romance” entre Córdoba y Mauricio Macri podría subsistir aun cuando el ex presidente no sea candidato.

“Córdoba siempre es amigable con nuestro espacio político. El cordobés es defensor de la libertad, de la República, es conservador y a la vez revolucionario. En ese sentido nos viene acompañando desde que el proyecto se inició en el 2013, que fue la primera elección de la que participamos en Córdoba. Entiendo que, por lo que vivimos y sentimos, nos van a seguir acompañando en las legislativas de este año también”, auguró.

Sobre Macri en particular, El Sukaria recordó “lo golpeada” que estaba la provincia previo a que el líder del PRO ganara las elecciones presidenciales, porque –según aseguró- los cordobeses “nunca fueron bien tratados por el gobierno kirchnerista“.

“Es por eso que Mauricio en Córdoba y muchas otras provincias se convirtió en una esperanza. Pegó mucho esa palabra ´cambio´, que era lo que necesitábamos realmente. Y así lo demostramos los cordobeses en las urnas. Creo que ese romance, a pesar de que Mauricio hoy lidera la oposición como figura política y no desde un lugar proselitista, va a subsistir. Puede haber un desencanto y un grado de insatisfacción de no haber cumplido con todas las expectativas que se tenían en su gobierno, pero así y todo entendemos que ese romance se irá trasladando de a poco hacia los dirigentes del PRO en Córdoba”, reflexionó El Sukaria.

¿Cuál fue el mensaje político que trajo Bullrich para el armado de Juntos por el Cambio en Córdoba? ¿Qué lineamientos se marcaron?

- En ese encuentro trabajamos las variantes que hoy se presentan respecto a si hay posibilidades o no de triunfar en las urnas, si las PASO se sostienen o no, cuál sería el escenario en la provincia y en general hablamos de política, del futuro y la renovación de las nuevas autoridades del partido.

Hubo varios encuentros con la UCR, el PRO, Luis Juez. ¿Se analizó internamente la postura pública de Juez anunciando su voluntad de ser candidato a gobernador? ¿Cómo impacta además en Juntos por el cambio las internas de la UCR?

- El armador de la visita en lo que fue la presentación del libro de Patricia y algunas cuestiones institucionales fue Gustavo Santos, en su calidad de presidente de la Fundación Pensar Córdoba. Pero luego los dirigentes del PRO alimentamos esa agenda con distintas actividades, como el sábado en la costanera de Carlos Paz, con la juventud de distintas ciudades de la provincia, o la reunión con la mesa ejecutiva del PRO Córdoba. También se reunió con la dirigencia del Frente Cívico y con Mario Negri y la UCR.

Esta es una alianza política que en Córdoba integran cuatro fuerzas, como lo son el Frente Cívico, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. En ese sentido, tenemos que trabajar las distintas realidades de los liderazgos y las pretensiones de cada espacio político.

Sabemos que Luis Juez tiene expectativas claras de ser gobernador de la provincia de Córdoba, como sabemos que la UCR tiene dirigentes que aspiran a lo mismo, al igual que ocurre con referentes del PRO. Por eso, en alianzas políticas de distintos espacios, lo que hay que hacer es tener discusiones en mesas maduras, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en las elecciones pasadas.

En eso, Juntos por el Cambio Córdoba no puede permitirse que vuelva a suceder lo de mayo de 2019. Con los meses, el diálogo maduró entre las distintas fuerzas políticas. Y si no hubiera consenso para una lista única o para un candidato único, la democracia partidaria y electoral nos permitirá una interna abierta.

¿Qué cree que ocurrirá con las elecciones legislativas de este año y qué opinión le merece la discusión en torno a si hay que suspender o no las PASO?

- Las legislativas no se pueden suspender. Uno de los pilares de nuestra democracia y de la República es el Poder Legislativo, y los mandatos se vencen. Así que pienso que sí o sí las legislativas se deben realizar. También entiendo y defiendo que en este año tan especial hay que encontrar una manera para que una institución como las PASO se lleven adelante, porque si no vamos a dejar un antecedente.

Argentina vio suspendido su sistema democrático en muchos períodos de su historia, pero desde 1983 a esta parte nuestra democracia se fue consolidando sin interrupciones. Por eso creo que, por el respeto que nuestras instituciones se merecen, hay que resguardar las PASO. Si no, lo que hay que hacer es modificar todo el sistema electoral, con reglas más claras. Si no queremos tantos procesos electorales, debiéramos unificar reglas y no poner un “parche”.

Cuando fui legisladora de la provincia yo presenté un proyecto de ley para que el gobernador y los distintos intendentes se votaran en fechas electorales unificadas, para ahorrar esfuerzo y dinero al Estado. Considero por esta razón que, si la pandemia nos da pie al debate de una reforma electoral, el mismo tiene que ser para mejorar lo que existe, y no para menoscabarlo.

En su primer año como diputada, ¿cómo evalúa el trabajo legislativo que se llevó a cabo desde el Congreso durante el 2020?

- Fue un año distinto. Apenas asumimos tuvimos sesiones extraordinarias por tres meses y lamentablemente luego llegó el Covid. Había muchos proyectos por presentar y propuestas que no tuvieron debate parlamentario. Por ejemplo, yo quería que se debatiera una reforma de la Ley de Adopción, que fue un compromiso de campaña. Creo que en un año legislativo que finalizó con la discusión sobre la ley de IVE, este debate se hubiera podido dar, porque me parece necesario para nuestro país. Hay niños en el sistema que están sin padres, y padres que buscan adoptar chicos, y no darles respuestas no es justo. Otro de los temas sobre los que me parece fundamental legislar es sobre la violencia de género. Prácticamente toda la discusión de la Comisión de Mujeres y Género estuvo vinculada al IVE y no se trató ningún otro tema. Me parece muy triste, más en pandemia, cuando la tasa de femicidios se incrementó, como así también se dispararon los casos de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Me parece que tenemos que trabajar más seriamente en políticas que vinculen a toda la sociedad en la solución de esta problemática.

También me preocupa el tema de la inseguridad. Tenemos que dotar de mejores leyes a nuestro país, que sirvan de elementos disuasivos, como las mayores penas. Y otro de los ejes a debatir es la reforma de las leyes laborales, que permita mayores recursos a las empresas para incorporar personal y se refuerce el sistema laboral formal para que los trabajadores puedan contar con una obra social y resguardo.

Lamentablemente toda la mitad del año pasado estuvimos abocados al tema Covid, por eso este año necesitamos que el Congreso funcione mucho más y se incremente el debate parlamentario de todos estos temas.

