Paro de interurbanos: Transporte cuestionó a Aoita y adelantó sanciones

Franco Moggeta cuestionó a Aoita y calificó de "ilegítimo" el paro. Adelantó que se trabajará en un sistema de sanciones pero no aludió a una solución para los trabajadores que aún no cobraron.

Franco Moggeta, secretario de Transporte de la Provincia, calificó este sábado de ílegitimo el paro que está llevando adelante Aoita y aseguró que "hay trabajadores que ya han cobrado sus haberes y no tienen ningún motivo para dejar de prestar el servicio".

A su vez, en declaraciones a Cadena 3, el funcionario indicó que se va a avanzar un proceso de sanción, el cual consiste en retener el subsidio. "No vamos a permitir que un grupo de violentos obstaculice el servicio público", dijo.

Además, desestimó los dichos del gremialista Emiliano Gramajo sobre la extorsión de las empresas hacia los trabajadores, quien había expresado que trabajadores de la firma Lep retomaron las actividades bajo presión. "Las empresas que han salido a trabajar le pagaron el sueldo a los trabajadores, son ellos los que no dejan trabajar", acusó el funcionario.

"Deberíamos revisar quién está extorsionando a quién", dijo el empresario y señaló que algunos integrantes del gremio rompieron ventanillas y golpearon a los trabajadores.

Sin mayores aportes sobre la situación de los empleados que no reciben sus haberes, el secretario expresó que no critica la actitud de los trabajadores que no han cobrado y no han salido a trabajar, "pero no pueden provocar los desmanes que han provocado".

Este sábado, en declaraciones radiales, desde la boletería de Buses Lep, indicaron que brindan el servicio y expresaron que estaban "saliendo normal, sin ningun incidente por el momento”.

Sin embargo, desde Aoita aseguraron que la empresa retomó el servicio porque "realizó un depósito mínimo y extorsionó a los trabajadores".

El secretario gremial de Aoita, Claudio Luna Roldán, dijo que hasta el viernes a la tarde sólo los colectivos de una empresa circulan en la calle, ya que "busca romper la medida de fuerza".

"Por supuesto que sigue vigente el paro porque hasta el día de hoy no hubo depósitos. Lamentablemente, volvemos a caer con esta empresa, que es una gran provocadora de los derechos de los trabajadores", apuntó.

