Realizarán una suelta de globos a seis meses del asesinato de Blas Correas

A seis meses del asesinato de Blas Correas, familiares y allegados realizarán este sábado una suelta de globos en Villa Cabrera, mientras mantienen el pedido de justicia.

El evento será a las 20 en la Plaza Enoch Aguiar, ubicada en calle La Ramada al 2.400 de ese barrio. "Esta suelta de globos me pareció algo lindo para Blas", sostuvo Soledad Laciar, la madre de Blas, a Radio Universidad.

Invito a todos que nos acompañen como lo han hecho hasta ahora para que no haya un Blas más #JusticiaPorBlas Publicado por Soledad Laciar en Viernes, 29 de enero de 2021

"Muchas veces uno hasta justificó estos casos. Uno veía una noticia que dispararon, pero que venían armados y uno empieza a dudar de todo. Con mi hijo intentaron hacer lo mismo y no pudieron. Quisieron implantar un arma y no pudieron. Quisieron armar una escena y no pudieron. No lo digo yo, lo dice la Justicia", explicó.

Sobre la investigación, Soledad dijo que está "conforme" y que se han logrado muchas cosas. "Sigo creyendo en la Justicia", agregó.

"Me cuesta hacer el duelo. Es la primera vez que paso por esto. Pero me siento más fuerte de poder estar parada y poder soltar un globo en nombre de mi hijo", remarcó.

En diciembre pasado, La Justicia ordenó la prisión preventiva por encubrimiento para tres jefes de la Policía de Córdoba, en el marco de la causa que investiga el asesinato del joven.

La decisión judicial fue librada para el comisario inspector Walter Soria, el comisario inspector José Galleguillo y el subcomisario Enzo Quiroga, quienes están imputados por omisión de deberes del oficio de funcionario público y encubrimiento agravado.

Hay 16 personas imputadas en el marco de la causa.