“Hay una especie de recelo de la clase política hacia la dirigencia sindical”

ENTREVISTA A ILDA BUSTOS:

“Muchas veces la participación política a quienes venimos del sector sindical nos condiciona. Por experiencia propia lo digo, porque estamos muy cerca de ir contra los intereses de quienes decimos representar: la clase trabajadora”, indicó la ex legisladora provincial y secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, Ilda Bustos.

En diálogo con La Nueva Mañana, Bustos señaló que no analiza por el momento una posible candidatura a legisladora nacional, aunque admitió que es necesaria una mayor representación sindical en todos los ámbitos institucionales de la política.

Recientemente, la dirigente participó en el acto de presentación del Frente de Todos Capital junto a Carlos Caserio, y al respecto aseguró en una entrevista brindada a este medio que “por primera vez en mucho tiempo, se hizo pública una expresión que protagoniza en su mayoría a militantes y dirigentes del peronismo de Córdoba”.

-¿Cree que este espacio que se abrió le da un mensaje a Hacemos por Córdoba, que hasta el momento era la única referencia política del PJ provincial?

Es eso mismo. Lo conforman esos dirigentes con trayectoria que habían sido algunos cercanos a José Manuel de la Sota, y una dirigencia territorial crítica del accionar de Hacemos por Córdoba, como un armado político que en su momento terminó con la formulación de Unión por Córdoba, que había creado De la Sota.

Hacemos por Córdoba incorporó a fuerzas políticas que no son mayoritarias, como el partido Socialista, el partido Fe e incluso integró a actores por fuera de lo que era tradicionalmente el PJ de Córdoba, como a Esteban Avilés en la Agencia Córdoba Turismo, por citar un ejemplo.

Por eso creo que modificó ese escenario que había creado De la Sota de una Unión por Córdoba que, si bien integraban otras fuerzas políticas, tenía un predomino del peronismo como tal.

Hacemos por Córdoba ya no tiene esas características, y eso produjo el cuestionamiento de algunos sectores territoriales y del interior hacia la dirigencia; ese peronismo como postulado, como principio o como base política también ha sido dejado de lado por el Gobierno de la Provincia.

-¿Cuánto influyó la renuncia de Caserio a la presidencia del peronismo en esas críticas o cuestionamientos que menciona? ¿Cómo cree que repercutirá ese quiebre en las elecciones legislativas de 2021?

Es la actitud de la dirigencia de Hacemos por Córdoba la que claramente denunció Caserio oportunamente. Inclusive en su renuncia, señaló que había una inclinación al ir con la boleta corta para beneficiar a los candidatos de Cambiemos y a Macri. Y con respecto al futuro que no está muy lejano, porque las Legislativas son este año, creo que va a ser un proceso dificultoso. No está claro aún cómo va a ser. Algunos sectores se han definido más cerca de Cristina Fernández de Kirchner, o de grupos políticos que proponen una unidad con el “peronismo de Córdoba”, entre comillas.

Pero yo creo que hay una gran incertidumbre, porque al ver el comportamiento legislativo de los diputados que responden al gobernador, me parece que pondría pocas expectativas de que esto sea posible.

Aún está todo abierto a discusión, en medio de la situación como la que estamos viviendo de crisis sanitaria y económica. Hoy, creo que toda la representación política en general, tanto provincial como nacional, debería estar más ocupada por la situación social ocasionada por la crisis económica que en ver candidaturas. Hay grandes sectores de nuestra población que están padeciendo necesidades graves, como la falta de alimentos en medio de una inflación que parece indetenible, con precios que suben, un nivel de desocupación muy grande y el problema de la exclusión.

Yo creo que hoy no tendría que haber espacio para otra cuestión que no sea resolver el acceso al alimento, conservando la dignidad de los habitantes, tanto de Córdoba como el país.

- Esta semana surgió un comunicado del consejo de organizaciones de la Unidad Ciudadana que cuestiona el liderazgo de Caserio, expresando que no hay dueños del Frente de Todos en Córdoba. ¿Qué opinión le merece esa expresión? ¿La ve más ligada al kirchnerismo que al albertismo?

Yo dejo de lado el tema del albertismo o el kichnerismo, porque me parecen que formulan intentos de división que sinceramente no creo que existan. Desconozco este pronunciamiento, pero sí sé que hay críticas y contracríticas. Es también el reflejo de un internismo o personalismos de liderazgos acotados, porque no hay liderazgos fuertes en este momento, que se disputen estos espacios.

En mi caso en especial, yo formo parte de un grupo que participa de la CGT, que es el Movimiento Sindical de Córdoba por el trabajo y la justicia social. Nos identificamos con el peronismo, sus principios y la historia de la CGT a nivel nacional y provincial.

Hemos apoyado la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en su momento, y seguimos apoyando al gobierno nacional, sin dejar de ver que la situación es compleja y que debería haber una acción más fuerte y comprometida con evitarles tantos padecimientos a los sectores más vulnerables socialmente. El internismo es negativo, y no le hace ningún favor a nadie, porque acentúa la división en momentos en que la unidad de objetivos es más necesaria que nunca.



-¿Le gustaría ser candidata a legisladora nacional? ¿Le han ofrecido un espacio en la lista?

Sinceramente yo no tengo ninguna aspiración a ser candidata, porque entiendo que es un proceso que se debe dar. No tengo ambiciones en lo personal, ni económicas ni de ninguna índole. Me debo a la organización a la que represento, que es la sindical. Estoy muy orgullosa de ser adjunta en la CGT Regional Córdoba, porque ha depositado en mí una confianza muy fuerte, y creo que son esos los cargos en los cuales me siento bien. Necesito tener la tranquilidad de no defraudar y muchas veces, la participación política condiciona. Por experiencia propia lo digo. Muchas veces estamos más cerca de ir contra los intereses que decimos representar: la clase trabajadora.

Aun así, en cuestiones de candidaturas, yo siempre supedito la decisión a la organicidad. La vez que fui legisladora provincial fui propuesta por la CGT y apoyada por las y los compañeros que la integran. Pero sinceramente, es muy difícil hablar de lo sindical, porque a veces los intereses chocan. Lamentablemente, el sindicalismo suele ser atacado, vapuleado o descalificado -a veces con razón por algunos de sus integrantes-. Por lo general hay una especie de recelo de la clase política hacia la dirigencia sindical, y eso dificulta mucho lo que es una necesidad: que haya más representación sindical en todos los ámbitos institucionales de la política, para que no se pierdan derechos.

-¿Cómo ve la representación femenina dentro del sindicalismo provincial? ¿Sigue vigente la Intersindical de Mujeres de Córdoba?

Sí, seguimos trabajando en conjunto. Durante la pandemia, algunas compañeras militaron con gran entusiasmo y una representación importante en la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En febrero se van a retomar las actividades de la intersindical, que es un espacio que logró unidad más allá de la pertenencia de cualquiera de las cuatro centrales sindicales que hay en Córdoba.

En este espacio se trabajó en armonía porque pusimos como objetivo defender, no solo los derechos de las mujeres, sino además promover la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, para que puedan llegar a acceder a cargos no solo de representación sino también de dirección, que es lo más difícil. El objetivo es que se pueda reflejar en los convenios colectivos de trabajo y en los salarios.

