"No reconocemos a Caserio como 'dueño' del Frente de Todos de Córdoba"

El Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana del Frente de Todos difundió un pronunciamiento ante la coyuntura política en el cual manifestó que no reconoce a Carlos Alberto Caserio como “dueño” del Frente de Todos de Córdoba. "El frente no tiene dueños ni dueñas", indicó el COUC.

Además, agregó que "la provincia de Córdoba gobernada por Juan Schiaretti y Hacemos por Córdoba, bajo el azote del neoliberalismo, nos pone en la vereda opuesta a quienes la gobiernan".

"Desde el COUC trabajamos a diario por la unidad: por una provincia sin cordobesismo, sin macrismo y por una Córdoba nacional y popular", sentenciaron.

Algunas de las organizaciones que integran el COUC se encuentran: Colectivo Más Democracia, Peronistas Autoconvocados, Espacio Tinku, COUC Totoral, Politik, entre otras veintena de organizaciones.

A continuación, el pronunciamiento completo:

Córdoba es hoy la del disfrazado default reciente; la que promueve el modelo ecocida que prioriza negocios inmobiliarios; la que votó con objeciones la Ley de Manejo del Fuego; la que se apresta a dar otro zarpazo contra la naturaleza con un nuevo trazado de ruta en Traslasierra; la de la discrecionalidad policial y la violencia institucional estatal; la que simula respetar los DDHH con acciones de maquillaje; la que condenó a jubilados y jubiladas al ajuste; la que se regodea con publicitar políticas sanitarias contra la pandemia y tiene a los hospitales y al personal de la salud desahuciados, con salarios ruinosos y sin equipamientos; la que rápidamente salió a respaldar los cortes de ruta de la sociedades rurales; la que, a contramano de las políticas nacionales, no congelo las tarifas de servicios públicos.

Y, también, la que potencia ese modelo con una ruin gestión en la Municipalidad de Córdoba, a cargo del delfín Llaryora, donde se aplican las mismas recetas neoliberales de la Provincia: el ajuste reciente en el transporte público de pasajeros es el botón de la muestra.

El listado de medidas se amplía y reafirma que nuestra provincia es hoy, y desde hace años, una “Córdoba Neoliberal”.

El movimiento nacional y popular en Córdoba.



Fruto de la atomización y los reagrupamientos permanentes, el movimiento nacional y popular de Córdoba se encuentra en una encrucijada política. Particularmente, lo que se agrupa en el amplio escenario del Frente de Todos, que alberga incluso oportunistas y confesos neoliberales pretendidamente recién llegados a su seno.

La coyuntura se complejiza con la ausencia de un proyecto y una construcción política sólida para la provincia de Córdoba y la ciudad Capital, producto de una autopercibida dirigencia que, más allá de enunciados, no sólo no acertó (ni acierta) en contener a la multiplicidad de espacios que adhieren al amplio campo del movimiento popular y, en particular, al Frente de Todos.



Esto determinado por la manifiesta acción de espacios políticos, funcionarios y representantes electorales que han sido cooptados por el pejotismo cordobés, y, también, por la designación en cargos nacionales descentralizados en Córdoba de aquellas y aquellos que no se oponen al neoliberalismo provincial.

Consecuencia de una lectura errónea de la pretendida unidad, inviable con el PJ neoliberal de Córdoba desde la usina del poder central; en el puerto, no contemplan la precisa calificación de que, en nuestra provincia, el PJ es una fuerza neoliberal alejada de la inmensa mayoría de la militancia kirchnerista y del campo popular, agravado por la inacción y el hábito genuflexo e insulso de ciertos partidos políticos del espacio, más los aciertos y desaciertos de la militancia organizada en su conjunto, dan como resultado un Frente de Todos casi inexistente en la provincia como fuerza política opositora. Aún reconociendo que existen espacios militantes que le dan oxígeno espasmódicamente, no sólo con acciones políticas, sino con reagrupamientos concretos.



La existencia declamativa del Frente de Todos Córdoba no es suficiente, menos aún si es para arriar al espacio hacia el neoliberalismo del Cordobesismo.



El Frente de Todos Córdoba no tiene dueños ni dueñas.



El “arribo” del Senador Nacional (PJ), Carlos Caserio, al espacio del Frente de Todos de Córdoba no es un arribo que celebramos. No lo reconocemos como dueño y parte, menos aún como promotor del Frente de Todos en CABA, ni en otro terreno.



Si Carlos Caserio tiene acuerdos políticos con el Presidente Fernández esto no lo hace propietario de la fuerza política de la Cra. Cristina en Córdoba. Es la militancia la que viene sosteniendo a nuestra fuerza, en esta provincia, desde hace más de una década: y no sólo cuando los resultados electorales son favorables o se vuelve al gobierno nacional, sino también en los tiempos difíciles, desde el llano.



Cuando el Senador Caserio se sumó a la campaña electoral con su espacio, tras las PASO del 2019, perjudicó la performance electoral del Frente de Todos local. En Córdoba, en la Elección General, perdimos votos respecto de las PASO. Si el objetivo era sumar votos neoliberales, no dio resultado.



Es apropiado recordar que él ha sido un actor responsable de las políticas neoliberales ejecutadas por el Cordobesismo, también que acompañó con su voto todas y cada una de las leyes fundamentales con las que

Macri intentó avanzar sobre el pueblo trabajador, incluyendo, claro está, el saqueo a los jubilados con la reforma previsional.



La memoria es un tesoro del campo popular y no olvidamos cuando el Senador Caserio se pronunció en las elecciones del 2017, campaña en la que la Cra y conductora Cristina Fernández aspiraba a una banca en el Senado: “Todos sabemos que con Cristina el peronismo no puede volver al poder. El peronismo cordobés nunca estuvo con Cristina y tampoco vamos a estar con ella en el futuro”, dijo.



Sí, hay quienes tuvieron iguales o peores definiciones políticas y hoy integran el amplio espacio de “respaldo” al gobierno nacional. Muchxs o pocxs, no les da impunidad ante nadie, menos ante lxs que militamos en esta provincia y tenemos memoria.



Nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas organizadas.



El Gobierno Nacional transita un presente con dificultades: la extensión de la pandemia sin duda es un gran condicionante, el todavía intacto poder mediático-judicial (haciendo uso y abuso de su mejor herramienta, el lawfare), los sótanos de la democracia aún sin ser cerrados, la economía que no termina de dar repuesta a los sectores populares y a las y los trabajadores, la canasta familiar y el costo de vida que no paran de subir, los precios que no tienen controles efectivos.



En ese marco, las acertadas políticas públicas aplicadas en este primer año de gobierno fueron receptadas con amplio apoyo, sin embargo no han impedido el aumento de precios, la suba de los combustibles, la falta de trabajo, la creciente inflación (justo es reconocer que es menor a la que nos dejó el macrismo, pero aún castiga al pueblo, sobre todo a las y los más necesitados).



Sumamos a estas preocupaciones la cuestión de la soberanía marítima, las políticas extractivistas y la enorme injusticia para con las y los presxs políticxs en Argentina, que a más de un año del gobierno popular, continúan detenidos. Está es una deuda de la democracia y lo será del gobierno nacional y popular si permanecen detenidos.



Es necesario, con celeridad, impulsar y materializar una profunda reforma judicial, la que el mismo Cro Presidente anuncio en su asunción.



Hay que desarticular el lawfare, hay que desmontar las fake news.



Es imprescindible dar la batalla comunicacional y territorial, a propósito de los señalamientos sobre lo mal que comunica el gobierno: cosa cierta, pero no sólo se trata de comunicar mejor, se trata de que existan también políticas claras para comunicar, sin idas y vueltas.



Una nueva ley de medios contribuirá en esa dirección.



Claro está que celebramos los muchos resultados positivos de la gestión: la promesa cumplida del Presidente de enviar el proyecto de IVE al Congreso y la posterior aprobación de la ley militada por la Marea Verde; el IFE; la ATP; el congelamiento de tarifas de los servicios públicos; el congelamiento del valor de los alquileres, la prohibición de desalojos; la prohibición de despidos; la entrega de medicamentos gratuitos para todos y todas lxs jubiladxs.



No tenemos dudas que este es el camino, como no tenemos dudas en apoyar al gobierno de Alberto y Cristina.

Esta es la tarea, urge la recomposición y progresividad de ingresos de trabajadores activxs y pasivxs, de lo anunciado a la acción… más aún cuando la derecha autoritaria no descansa y el Frente de Todos debe derrotarla en las elecciones de medio término a nivel nacional.

Hay posibilidades de que el campo popular avance en políticas profundas como la reestatización de la producción energética (petróleo, gas, electricidad) y una firme y soberana negociación con el FMI y los acreedores internacionales, que no condicione el futuro de las y los argentinxs sólo si le va bien a Alberto y a Cristina.



La próxima coyuntura electoral nos debe encontrar a todas las organizaciones, espacios políticos y partidos del Frente de Todos Córdoba expresados en una fuerza política y electoral que enfrente al neoliberalismo y al Cordobesismo.



Sin claudicaciones y con autonomía, hay que romper la atomización.

Hay que unir en un solo movimiento, de todos los orígenes ideológicos y políticos, a toda la militancia organizada del Frente de Todos, para que en el 2021 exista una expresión política y electoral que nos exprese.

Hacemos esta convocatoria desde el COUC.



Creemos que hay que dejar de lado matices y miradas diferentes para unirnos.



Hoy el campo nacional y popular cordobés no tiene representantes en el Poder Legislativo provincial/ nacional que sean opositores al neoliberalismo cordobés , tampoco abonamod posibilidad alguna de dialogo con el PJ de Juan Schiaretti y el Cordobesismo. Menos de una integración al proyecto nacional y popular, a sabiendas de que algún sector, de reciente pasado macrista y neokirchneristas declaman para adelante dicha unidad.



Que la instancia electoral sea para reconstruir la política tan dañada y para reiniciar el camino.

Que el 2021 sea un paso hacia el 2023: para trabajar y militar por una provincia sin cordobesismo, sin macrismo.

Queremos una Córdoba nacional y popular. La esperanza y la organización nos encamina.

Córdoba, enero del 2021

Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana del Frente de Todos