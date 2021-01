Quiróz espera a Sills en Instituto, para enfrentar a Defensores de Belgrano

El DT de Instituto Fernando Quiróz aún no confirmó el equipo que enfrentará este domingo a las 17.10 a Defensores de Belgrano, en cancha de Villa Dálmine de Campana, por cuartos de final de la Primera Nacional. Es que el volante Juan Sills no trabajó con normalidad a causa de una molestia y su presencia está en duda.

De todas maneras, el mediocampista concentró y "Teté" lo esperará hasta último momento, por lo que lo más probable es que sea titular. Caso contrario, prepara motorores Nicolás Watson, no obstante, todo indica que para jugar contra el "Dragón" jugarán los mismos once que empataron en Floresta frente a All Boys el lunes pasado.

La alineación entonces sería con Jorge Carranza; Leonardo Ferreira, Facundo Erpen, Lucas Landa y Emiliano Endrizzi; Juan Sills e Ignacio Antonio; Mateo Bajamich, Damián Arce y Cuello; Gonzalo Castillejos.

Los viajeros a Campana#Instituto está listo para partir rumbo a Buenos Aires y medirse el domingo, a las 17.10, ante Defensores de Belgrano en un partido trascendental para las aspiraciones gloriosas.



Los citados: https://t.co/C5vxo3MTva pic.twitter.com/W765S3lBHW — Instituto ACC (@InstitutoACC) January 15, 2021

