Mosquera sobre los conglomerados de gente: "Son actos de irresponsabilidad"

"En el río san Antonio no es posible que haya 1.500 personas por el solo hecho de que pongan música", dijo Mosquera.

"En el río san Antonio no es posible que haya 1.500 personas por el solo hecho de que pongan música", dijo Mosquera. Foto: gentileza.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, se expresó este lunes sobre los operativos que realizó la Policía en conjunto con los municipios turísticos y la Justicia para desalentar las aglomeraciones de jóvenes en los balnearios.

Fue luego que las fotos de chicos en grandes grupos en los ríos serranos se viralizaran en todo el país, generando repudio por el incumplimiento de las medidas de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.

“En el Valle de Punilla sobrevolamos con la jefa de Policía el río san Antonio, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Icho Cruz y en Mayú Sumaj se advirtió un gran conglomerado de gente”, remarcó el ministro en díalogo con Canal 12 y añadió: “Ahí se había propuesto conjuntamente con las autoridades municipales una serie de medidas y estrategias colectivas como el factor de ocupación de los balnearios y trabajó la Policía Caminera con alcoholímetros y con el correr de las horas la situación se fue atemperando”.

Mosquera señaló que Córdoba no está exenta de los problemas que vive el país en la interpretación de la pandemia de coronavirus. “Son actos de irresponsabilidad o no comprender que esta situación amerita el esfuerzo y la cooperación de todos para evitar que la cadena de contagios crezca”, explicó.

Y apuntó: “Tiene que haber compromiso que nos compete a todos y no va a ser sustituida de ninguna manera por una cuestión represiva, la responsabilidad pasa por el comportamiento de cada uno. Eso no significa que el Estado no utilice todos los recaudos de los que disponga para evitar que se propague la pandemia”.

“Todos sabemos lo que tenemos que hacer para evitar riesgos para uno y para terceros”, enfatizó Mosquera que advirtió: “En el río san Antonio no es posible que haya 1.500 personas por el solo hecho de que pongan música. Debe primar el sentido común, no tenemos una conducta represiva sino disuasiva”.