Aoita: choferes anticipan medidas de fuerza si se incumple con los salarios

El gremio de choferes de corta, media y larga distancia, Aoita, alertaron mediante un comunicado que si las empresas no cumplen los compromisos de pago de salarios de diciembre, harán “medidas de acción directa”.

En diálogo con Radio Continental Córdoba, el titular del sindicato Emilio Gramajo, advirtió: "No podemos trabajar si no nos pagan. Nos obligan a tomar una medida, podríamos volver a la situación del año pasado. Nosotros queremos trabajar".

Las medidas, según Gramajo, es porque el 15 de enero está previsto el primer pago desdoblado del salario, en $15.000 y a fin de mes se abonaría el monto restante.

"Los empresarios buscaron que nosotros tomáramos una medida de fuerza como la del mes de abril, para extorsionar al Gobierno de Córdoba", indicó el secretario general de Aoita.

Por otro lado, también señaló en el programa "Alassia es Noticia": "Los conductores estamos teniendo problemas en las zonas turísticas porque no hay frecuencias. Se sigue transportando personas hacinadas. No puede ser que los empresarios no hayan puesto nada en estos 9 meses para salir adelante".

Este es el comunicado difundido el viernes pasado:

