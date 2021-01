Reclaman a las autoridades "un accionar efectivo" en la búsqueda de Marcia Acuña

Más de 40 organizaciones y movimientos sociales reclaman a las autoridades un "accionar rápido y efectivo" para dar con Marcia Acuña, la joven de 16 años desaparecida el 5 de enero, en Villa San Isidro, departamento de Santa María.

"La estamos buscando incansablemente. Nos hemos reunido más de 100 personas; hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para rastrillar el territorio de día y de noche; para recabar datos, información y testimonios que hemos aportado debidamente a la causa", indicaron a través de un comunicado las y los vecinos con el apoyo de distintas organizaciones sociales que reclaman por la aparición de la joven.

Indicaron además, que la tarea de cuidado, búsqueda e investigación que se lleva a cabo en los territorios "es fundamental" para poder encontrar a Marcia y debería ser tenida en consideración por el poder judicial, político y policial.

"Los datos que allí pudimos encontrar y que acercamos a la fiscalía, son fruto de años de trabajo y presencia permanente en los pueblos y en los barrios, sostenida con nuestro esfuerzo y compromiso militante y con la solidaridad de les vecines", expresa el texto y sostiene que "es necesario que los poderes del Estado reconozcan y valoren la colaboración de las organizaciones del pueblo", ya que las medidas tomadas hasta el momento, han sido "insuficientes", dado que "los rastrillajes policiales no tuvieron la envergadura que merece la desaparición de una joven".

"Hemos solicitado allanamientos aportando datos concretos que aún no se han realizado, algunos medios de comunicación tuvieron un manejo sumamente irresponsable de la información que puede haber entorpecido las tareas de investigación y búsqueda", expresa el escrito y agrega: "Eso se suma al silencio que todavía rige sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en general, y la de Marcia en particular, así como las miles de formas de revictimización de la joven en la circulación descuidada de información, imágenes, etc".

En ese marco, reclaman al poder judicial y político que actúen de "manera rápida y eficiente" y se arbitren todos los medios necesario para encontrar a Marcia, "para proteger a quienes ponen el cuerpo buscándola y para que nunca más una persona desaparezca".

"Exigimos que se atienda con prontitud la información que acercamos a la investigación. Volvemos a gritar una y otra vez: ¡Ni una menos!", cierra el texto.

Firman:

Trabajadoras Unidas por la Tierra - Ni Una Menos Alta Gracia - Encuentros de Feminismo Popular - Asamblea Feminista de Paravachasca - Colectiva Ruta E56 -Colectivo Paravachasca por la Memoria – Asamblea de Paravachasca - Movimiento Evita Alta Gracia – La Creciente - Frente de Mujeres, Género y Diversidad de la Martín Fierro - Taller textil Las Mirabal - Aquelarre VCP - Acuerpando VGB - Red de mujeres del Valle de Calamuchita - Casa Violeta - Ni Una Menos Córdoba - Corriente La Colectiva Córdoba - Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP - Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular - Unión de Trabajadorxs Rurales Córdoba - Martín Fierro Córdoba - Organizaciones Libres del Pueblo - Trabajadores del Sur Organizados - Somos-Barrios de Pie - Movimiento Evita - Corriente Clasista y Combativa - Movimiento Popular La Dignidad - Movimiento de Trabajadores Excluidos - Mujeres Evita - Movimiento Campesino de Córdoba - Movimiento Carlos Mugica - Encuentro de Organizaciones - Casa Comunidad Espacio de No Violencia - Movimiento Octubres – Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra - Vamos-Frente Patria Grande - Movimiento Feministas Silvestres - Pibas por la abolición - Murupue Asociación Civil - Colectivo Más Democracia Córdoba - Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros de La Cámpora Córdoba - Gabriela Estevez Diputada Nacional por la provincia de Córdoba - Artesanes y Productores del Cerro Colorado - Fundación Alika Kinan - Partido del Trabajo y del Pueblo – Fundación Hölderlin – Centro Cultural Espacio Abierto – Colectivo de Trabajadores Sociales – Peronistas Autoconvocados.

El texto completo:

¡APARICIÓN CON VIDA Y SANA DE MARCIA ACUÑA! Las organizaciones y personas abajo firmantes, manifestamos nuestra enorme... Publicado por Trabajadores Unidos por la Tierra en Viernes, 8 de enero de 2021

