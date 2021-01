Carlos Paz: trabajadores de la Coopi pidieron audiencia con Schiaretti

El martes, un grupo de trabajadores de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz se movilizó hacia la ciudad de Córdoba donde debía concretarse otra audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo con los funcionarios municipales.

Cabe recordar que hubo un pedido de que la audiencia sea virtual, el cual fue planteado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, alegando que a la salida de la última reunión –desarrollada el lunes 21 de diciembre- los funcionarios fueron agredidos. El gremio negó tal acusación.

Al tratarse de una audiencia que es pública, el gremio solicitó que los delegados y las delegadas puedan también conectarse al zoom. La decisión era transmitir todo lo que pasará al conjunto de trabajadores que se encontraban afuera de la sede.

“Ni hubo objeción a que los delegados se conectaran; pero sí lo hubo a que nos permitiéramos retransmitir una audiencia que de por si es pública”, dijo Gustavo Valdez, secretario general del gremio.

Finalmente, la audiencia fue suspendida y reprogramada para este miércoles a las 12, de manera presencial y en la sede del Ministerio de Trabajo.

A través de un escrito, el SIPOS ratificó también que el Ministerio de Trabajo intervenga solicitándole al municipio de Villa Carlos Paz que frene el traspaso del servicio de agua hasta que esté garantizada la continuidad de los puestos de trabajo.

Tras suspenderse el martes la audiencia, los y las trabajadoras de la Coopi marcharon hacia la Casa de Gobierno provincial, donde presentaron una nota para pedir una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti.

“Es nuestro objetivo pedir su activa intervención para detener el proyecto de destrucción institucional de la COOPI que la municipalidad de Villa Carlos Paz, luego de más de 10 años de hostigamiento y persecución, pretende concretar el próximo 26 de febrero de 2021”, dice el escrito.

Y remarca: “Los vecinos no solo estamos desprotegidos sino que no somos escuchados ni por el Ejecutivo y tampoco contamos con la mediación del Defensor del Pueblo cuando no hay respuestas a las demandas de la ciudadanía carlospacense”.