El comercio apuesta a mejorar las ventas de Reyes a través de promociones

Las proyecciones de ventas de cara a la festividad de Reyes no logran repuntar -ya que 9 de cada 10 comerciantes esperan una menor demanda que en igual fecha de 2020-, por lo cual buscan captar el interés de los potenciales clientes con ofertas y descuentos en los tradicionales productos ofrecidos para esta ocasión, dirigidos en general para niñas y niños.

Un informe -elaborado por la consultora Focus Market- destacó que la proyección de las ventas en Reyes Magos en este comienzo de 2021 está marcado por un antecedente de caída de las ventas minoristas en Navidad en el orden del 10% interanual.

No obstante, de acuerdo al trabajo, el 86% de las familias prevé gastar hasta $ 3.000 para esta fecha, de los cuales 10,5% dispondrá de un presupuesto de hasta $ 500; 31% hasta $ 1.000; 45% hasta $ 3.000 y 12,4% más de $ 10.000, lo que conforma un ticket promedio de $1.250.

En el caso de esta festividad que se dirige con exclusividad hacia los chicos, el trabajo analiza que llega "en un contexto de alta composición de deuda, pérdida de poder adquisitivo del salario y caída de ingresos" en el marco de una paulatina recuperación de la actividad económica.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, consideró que "las ventas vendrán muy austeras debido a los gastos ya acarreados en Navidad y fin de año más un comienzo de año con alta composición de deuda y aumentos para los bolsillos de los argentinos con restricción de ingreso".

"Juguetes y calzados son los rubros de mayor preferencia y los centros comerciales de calles y avenidas el lugar más buscado para comprarlos con buena participación del comercio electrónico", destacó el especialista en mercados y consumo.

El relevamiento realizado por Focus Market en un panel de 6.870 casos los rubros de mayor participación para las ventas de Reyes Magos son en un 43% artículos de juguetería, 20% indumentaria, 8% libros didácticos, 8% golosinas, 5% calzados, 5% artículos deportivos, entre otros.

La pandemia trae un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos de Reyes Magos.

De acuerdo al informe sobre proyección del lugar de compra en estas navidades, los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas se llevan 56% de preferencia y participación en las compras de Reyes Magos mostrándose como un lugar seguro al aire libre en el medio del coronavirus.

Luego sigue el comercio electrónico con 14% de participación, los shoppings 12%, outlet 8%, supermercados 7,5% y showroom 2,5%.

El comercio electrónico tiene un fuerte crecimiento como opción de lugar de compra, y desde el Market Place Mercado Libre las ofertas y descuentos online son de hasta el 30%: notebook hasta 27% off, celulares hasta 10% off, pileta estructural hasta 22% off y monopatines hasta 10% off.

Otros descuentos que se pudieron registrar se identificaron en supermercados, por ejemplo, con hasta 25% off en juguetes, auriculares y notebooks, y cuotas sin interés en productos seleccionados.

En tiendas de indumentaria y calzado las ofertas alcanzaron hasta el 50% de descuento y la posibilidad de pagar en cuotas con los programas Ahora 12 y 18, mientras que en casas de deportes las ofertas trepaban hasta 35% con seis cuotas sin interés y Ahora 12.