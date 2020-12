Aborto Legal: cómo votan y qué dijeron los senadores por Córdoba

Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio votarán a favor del proyecto que busca legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina. Los representantes cordobeses mantendrán la posición que ya habían defendido en la discusión del año 2018.

A pesar de que en el orden de oradores estaba contemplado que Martínez hiciese uso de la palabra durante la segunda hora del debate, todavía no se pronunció en el recinto por razones que se desconocen. Tampoco es seguro que vaya hacerlo en algún otro momento de una jornada que se proyecta hasta entrada la madrugada.

Caserio es el último anotado antes de la exposición de los titulares de los bloques, que cerrarán el debate.

Laura Rodríguez Machado

La legisladora de Juntos por el Cambio celebró la persistencia del debate que, según dijo, “comenzó durante la presidencia de Mauricio Macri”, ya que consideró que “hace falta madurez social para darnos cuenta de que a los temas hay que debatirlos”.

La cordobesa advirtió que la discusión había generado una nueva división entre los argentinos, que definió como “la grieta entre celestes y verdes”. “Respeto a las mujeres que defienden los diferentes colores porque sé que ambos colores defienden la vida”, aseguró.

“No hay dudas que en la Argentina existen los abortos. La clandestinidad no ayudó a impedir que eso suceda. No saber, no hablar, no escuchar y ocultar no ha servido para luchar contra los abortos”, describió Rodríguez Machado que invitó a “encontrar el punto medio en el equilibrio” entre las dos posiciones sobre el tema. “Y ese punto medio siempre es la ley”, dijo la senadora que aseguró que esa es “la única cosa que iguala a todos”.

En síntesis, afirmó, “se trata de que un estado Laico defina cuál es el rol que a la salud pública le toca en la Argentina”.

“¿Existen en este recinto senadoras que voten a favor de la legalización y estén a favor de las dos vidas? Claro que sí, yo soy una de ellas”, aseguró la referente del PRO cordobés asegurando su acompañamiento a la iniciativa oficial. “Una ley no obliga a abortar, no cambia cabezas ni hace a las mujeres ‘más fáciles’ porque total tienen otra solución”, aseguró. Pero “no saber, no informarse y no saber a dónde concurrir tampoco ayuda a prevenirlos”.

“Desde mis convicciones creo que, con esta ley, va a bajar la cantidad de abortos en la Argentina, como sucedió en todo el mundo. Quiero que haya una ley para que aquellas que quieran abortar reciban la información para que no lo hagan. Y aún para que aquellas que deciden hacerlo puedan hacerlo en un lugar seguro y no en los sitios horrendos que existen en la actualidad”, reafirmó la senadora que ya había acompañado el proyecto cuando se discutió en el año 2018.

