“Buscamos una solución para esas mujeres que no están igualadas frente a la ley”

El pasado martes 22, el senador Carlos Caserio presentó el armado del Frente de Todos en la capital cordobesa, con un mensaje especial del presidente Alberto Fernández que se emitió a través de una pantalla.

El acto se llevó a cabo en el parque del Buen Aire de Suvico, donde participaron dirigentes como la secretaria general del gremio de Gráficos, Ilda Bustos; el secretario general de Uepc, Juan Monserrat; y referentes como Cacho Heredia, Tito Lobos y Olga Riutort.

Durante el acto, el mandatario dejó en claro que trabaja en el crecimiento del Frente de Todos en la provincia, y señaló: “El único modo de levantar al país y a Córdoba es tener un proyecto nacional”.

En diálogo con La Nueva Mañana, el senador Carlos Caserio evaluó la importancia de inaugurar este espacio casi al cierre del año y con la mira puesta en el 2021, y explicó cómo quedó su relación con Juan Schiaretti y el gobierno de Córdoba luego de haber renunciado a la presidencia del PJ provincial hace un año. Asimismo, adelantó cuál será su voto sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya cuenta con media sanción en Diputados y cuyo tratamiento en el recinto del Senado está previsto para este martes 29 de diciembre.

Ley de Aborto: “Tenemos expectativas positivas”

Respecto al inminente debate en recinto de la llamada ley de Aborto Legal, Caserio destacó que la discusión que se realizó durante las últimas semanas fue mucho más madura que la que se desarrolló durante el 2018. “Creo que todos los distintos sectores fueron madurando y es probable que el debate tome más intensidad ahora, pero lo veo menos sesgado, y más claro el tema”, dijo a LNM.

“Por otro lado, veo que se hizo un gran esfuerzo. Este proyecto de ley eliminó algunas contradicciones que yo mismo había expuesto en la iniciativa anterior. Me refiero a esta cuestión de penalizar o perseguir a los médicos, que a mí me parecía un despropósito. En especial, luego de que todos fuimos conscientes de la tarea patriótica que médicos, enfermeras y especialistas argentinos llevaron adelante durante esta pandemia, corriendo un riesgo enorme para ellos y sus familias. Creo que hay un reconocimiento para ellos en esta iniciativa, y que se consolidó mucho más lo que yo decía en 2018, que hay que dar también la posibilidad de que ellos elijan”, reflexionó.

“Por otro lado, si bien a lo mejor no es todo lo mejor que hubiésemos querido, se plantearon soluciones al tema de la objeción de consciencia institucional. De algún modo, si las empresas de salud que generalmente son privadas deciden no hacer la IVE porque sus médicos en general tienen objeción de conciencia, me parece positivo que se le haya dado una posibilidad de que deriven a otras instituciones teniendo en cuenta que la práctica estará contemplada en el Programa de Medicina Obligatorio (PMO). Me da la impresión que todo es un avance y que por eso bajó también un poco la intensidad del debate”, aseguró.

Sobre su votación, Caserio indicó: “Todos conocen mi posición positiva sobre la ley. Yo creo que acá no estamos discutiendo sobre la vida de chicos, sino sobre una realidad social. Tanto en Argentina como otros países del mundo, más allá de alguna normativa vigente o la creencia que cada uno tenga, miles de mujeres deciden interrumpir el embarazo por distintas circunstancias. Es muy injusto que encima que se las penalice y se las reprima, no se las atienda. Entonces, lo que estamos buscando es una solución para todas esas mujeres que en distintas circunstancias no están igualadas frente a la ley”.

El avance en los derechos de la mujer “construye un mundo mejor”

“Debemos decir la verdad sobre algunas cuestiones y no actuar con hipocresía, las mujeres que tienen recursos y deciden interrumpir el embarazo, van a clínicas privadas o especiales y son atendidas correctamente más allá del riesgo que signifique para su salud. Cada vez hay más intervenciones con misoprostol u otras pastillas, pero estas no están al alcance de todo el mundo porque el misoprostol tiene un costo aproximado de $6.000. Entonces, lo que se busca es dar la posibilidad a quienes tienen menos recursos, que el Estado las atienda y cuide su salud”, afirmó el senador, quien además ponderó la iniciativa complementaria a la de IVE, “El plan de los 1000 días”, que propone garantizar la salud durante el embarazo y la primera infancia.

“Hoy el mundo avanza hacia derechos que cada día se discuten menos, en especial sobre los derechos de las mujeres. Venimos de un mundo y una sociedad donde los hombres siempre fueron preeminentes, y todo lo que signifique el avance en los derechos de la mujer va a ayudar a construir un mundo mejor y distinto”, aseguró.

Sobre la votación aseveró: “Tenemos expectativas positivas. Sabemos que no es fácil, pero hemos trabajado mucho para tratar de convencer y tener los votos. Ojalá que se logre. Estamos absolutamente convencidos de que este es un camino sin retorno: cuando la misma sociedad supera las normas, quiere decir que a lo mejor las normas no son las mejores y hay que adecuarlas al pensamiento que acepta más diversidad y derechos en el mundo entero. Por eso prácticamente todo el mundo ha legislado y ha encontrado soluciones parecidas a las nuestras. Lo que no podemos como Estado y como dirigentes es ser ajenos a esta situación que vivimos y que es un hecho”.

Gobernar en épocas de pandemia

Con respecto a la gestión de Alberto Fernández a un año de su asunción, y las políticas aplicadas ante la pandemia, Caserio fue contundente en la necesidad de analizar el contexto en el que se desarrolló el primer año de la administración del Frente de Todos.

“Creo que todos somos conscientes de que recibimos un país fundido, con 40,8% de pobres, con un 56% de inflación, una de las más altas en las últimos 20 ó 30 años, y encima endeudado en 140 mil millones de dólares en un año y medio; algo increíble”, afirmó.

“Estábamos preparamos para gobernar ese país y sabíamos que levantarlo no era una cosa fácil. A esta situación tuvimos que sumarle que llegó la pandemia, que no solamente se llevó la vida de muchas personas –en Argentina y en el mundo- sino que además dio vuelta la economía global. Esto es como salir de una guerra mundial, sólo que en vez de matarnos entre nosotros, hay un virus que mata a la gente y es muy difícil de controlar”, manifestó el senador cordobés.

-¿Qué balance realiza a fin de año de las políticas públicas que se llevaron adelante para contener el impacto de la pandemia por el Covid-19?

-Si lo miramos en ese contexto, creo que la predisposición del Presidente con los recursos que el país tenía y con un Estado activo estuvo no solo a la altura de las circunstancias, sino que además considero que fue muy exitoso.

“El Estado estuvo presente en todo. Primero, cuidándole la vida a la gente. Más allá de las discusiones, todos teníamos claro que si no hacíamos una cuarentena al inicio y si no había aislamiento, esto hubiera sido terriblemente peor. Después de estos nueve meses, se sigue sin saber en el mundo cómo continuará porque ahora surgen rebrotes. Esta fue una experiencia nueva, donde todos los gobiernos tuvieron que adecuarse a desarrollar políticas en las que valió mucho la creatividad, el sentido común y la humanidad”.

“En ese aspecto, el Estado argentino hizo un gran esfuerzo para que todos los argentinos fueran atendidos y nadie se muera en la calle, como pasó en otras partes del mundo. Si bien tenemos cifras de muertes que son graves, se pudo atender a todos los argentinos. Lamentablemente, este es un virus que no tiene cura y que depende de la intensidad con que llegue, el volumen de letalidad que tenga. No hay un antibiótico o una cura real. Pero creo que el Estado argentino ha estado a la altura de las circunstancias, construyendo hospitales, enviado respiradores a todas las provincias y haciendo esfuerzos extraordinarios”.

Atendimos a 800 mil cordobeses con el IFE

“Por otro lado, se trabajó empezando por los más vulnerables, con un plan alimentario que permite que una tarjeta llegue a todos lados y ayude a la gente a que no le falte un plato de comida en la mesa. Nunca es una solución del 100%, pero fue un avance. Después, se aplicaron políticas para ayudar a los argentinos que no eran trabajadores esenciales y que la estaban pasando mal. El IFE fue una gran medida: pusimos 280 mil millones de pesos en Córdoba y atendimos a 800 mil cordobeses dándoles esos 10 mil pesos, que parece poco, pero para el que no los tiene significó mucho".

“También nos dedicamos a las empresas, las pymes, que dan la mayor cantidad de mano de obra, poniendo un volumen de plata muy significativo, lanzando además estos créditos a tasa cero. Si todo esto no se hubiera hecho, evidentemente la situación de Argentina sería hoy en día mucho más dramática, con más desocupados, menos trabajo, e inclusive más muertos.

“El saldo que hago en este fin de año es que tuvimos un Estado que fue activo, que ayudó, y hoy tenemos una enorme expectativa de que el año 2021 sea distinto. Hay que enfrentarlo con mucho optimismo, porque vemos que va a haber un rebote de la economía y que las cosas van a mejorar”.

Nace el Frente de Todos Capital



-¿Por qué recién ahora, al cierre de 2020, se lanza este espacio del Frente de Todos Capital?

-Este espacio se generó a partir de la decisión que tuvimos muchos dirigentes de Córdoba y la mía personal como senador nacional. Consideré que tenía que estar comprometido con el país y que no me daba lo mismo cualquier presidente, y que por lo tanto decidimos sumarnos a un proyecto político que, al fin y al cabo, era el proyecto del peronismo nacional. Lo hicimos sin buscar contradicciones ni peleas, trabajamos y nada más. Eso nos generó un espacio muy importante que seguimos sosteniendo, porque no hay una decisión del Gobierno provincial o del peronismo que lo acompaña, de insertarse dentro de este proyecto de Alberto Fernández. Yo considero que sí lo hizo en los años anteriores, insertándose profundamente en el proyecto de Mauricio Macri. Inclusive, hubo declaraciones del Gobernador alentando las acciones de Macri y sus políticas que evidentemente terminaron fundiendo y endeudando al país por décadas.

Tenemos unos cien compañeros, entre intendentes y jefes comunales

“Ahí hay una base fundamental en la que no coincidimos. Nuestra organización en el interior es muy fuerte. Por lo tanto, nuestro espacio al que le llaman ´albertismo´ sigue avanzando, sumando además a La Cámpora y el PSOL, más otros exponentes del Frente de Todos”.

“En este espacio que de algún modo me toca no sé si conducir, pero por lo menos ser una referencia importante, tenemos unos 100 compañeros entre intendentes y jefes comunales, más otros dirigentes valiosos de toda la provincia que siguen aportando ideas. Pero no teníamos una estructura en la ciudad de Córdoba”.

“Ocurre que el año pasado yo me dediqué a armar la campaña de Alberto Fernández en el interior provincial y no me dediqué a la Capital. Nosotros estamos muy municipalizados, con 427 entre municipios y comunas, 25 departamentos del interior. Pero muchos compañeros trabajaron en Capital y es por esto que decidimos abrir nuestro propio espacio en la ciudad de Córdoba con referentes importantes, como lo mostraron nuestros oradores el martes pasado, cuando hicimos la presentación”.



-¿Volvió a hablar con el gobernador Juan Schiaretti o los referentes del Gobierno provincial, luego de su renuncia a la presidencia del PJ Córdoba el año pasado?

- El gobernador no habla conmigo como no habla con nadie. Él está encerrado por motivos particulares que no conozco. Mi relación con el resto del gobierno es buena, yo hablo con ministros. Nosotros armamos nuestro propio bloque de diez diputados provinciales, pero están dentro del resto de los compañeros de Córdoba. Tratamos de no molestar en la gestión provincial, más allá de que tengamos nuestras propias ideas. Nuestros intendentes no han roto bloques de intendentes provinciales, pero siempre tenemos esta diferencia muy notoria y es que nosotros somos parte del proyecto nacional. Y es por eso que en Córdoba decidimos empezar a generar un espacio que va a ser sostenido en el tiempo, y ese es el compromiso que tengo con los dirigentes.

