Tragedia de Once: confirman la condena del ex ministro Julio De Vido

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la condena de cinco años y ocho meses de prisión contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien permanece en libertad.

La Sala III confirmó la condena contra el ex funcionario por el delito de administración fraudulenta y no, como también reclamaba la querella y la Fiscalía, por el de estrago culposo seguido de muerte en el marco de la causa que investiga la Tragedia de Once.

La defensa tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario, pero si el mismo es denegado por la Sala III de Casación el ex ministro volverá a la cárcel. Es que incluso si esa medida fuera rechazada, la defensa tiene la posibilidad de apelar mediante un recurso de queja pero éste no tiene efecto suspensivo sobre el cumplimiento de la condena.

La Sala III confirmó la condena contra De Vido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la falta de control de fondos públicos que a modo de subsidios iban al consorcio de la gestión de TBA que tenía a cargo el tren Sarmiento.

La decisión se tomó por mayoría, con la firma de los jueces de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci, en tanto que Gustavo Hornos se pronunció a favor de imponerle a De Vido una condena también por el delito de estrago culposo.

El ex ministro fue detenido en octubre de 2017 por la causa de Río Turbio y en 2018 se le sumó la preventiva por el caso de los "cuadernos", pero ambas se cayeron en instancias superiores con el paso del tiempo y actualmente De Vido está en libertad.



