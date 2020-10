Piden endurecer la condena de Julio De Vido por la tragedia de Once

Raúl Pleé pidió a la Cámara de Casación agravar la pena contra el ex Ministro por su responsabilidad en el accidente. En 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.

El fiscal Raúl Pleé pidió este martes a la Cámara Federal de Casación Penal una condena mayor para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el marco de la causa por la Tragedia de Once.

El reclamo lo hizo ante el Tribunal que evalúa la condena que ya recibió De Vido en 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque en esa oportunidad fue absuelto por el estrago culposo, esto es, por el accidente.

Ante Casación, el fiscal Pleé solicitó una pena de 9 años de prisión para el ex ministro de planificación federal entre los años 2003 y 2015. Ahora falta que realice el reclamo la querella y presente su pedido la defensa, puesto que el plazo para hacerlo vence este miércoles.

La defensa de De Vido siempre reclamó su absolución: su estrategia es la de insistir en la responsabilidad del maquinista, Marcos Antonio Córdoba, también condenado por el hecho aunque ya accedió a la libertad condicional.

Los acusadores reclaman que De Vido también sea condenado por el estrago culposo, y no sólo por la administración fraudulenta, ya que entienden que si los fondos hubiesen sido aplicados al funcionamiento del tren el accidente no hubiese ocurrido.

El caso particular del ex ministro está incluido en un segundo juicio que hubo por el hecho, debido a que en un primer proceso ya se impusieron condenas, la mayoría de las cuales quedaron firmes, excepto la del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

A partir de ahora, los jueces de la Sala III, Liliana Catuci, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi quedarán en condiciones de resolver la condena tanto de De Vido como de Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Unirem), este último absuelto en el segundo juicio.