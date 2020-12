La Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo dictamen y avanza en el Senado

Tras cuatro días de debate en un plenario de comisiones del Senado, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) obtuvo dictamen y será sometido a votación el 29 de diciembre en el recinto.

La Cámara Alta concluyó este jueves una nueva jornada de exposiciones de especialistas, con posiciones a favor y en contra de la iniciativa.

En el marco de un plenario de las comisiones Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, los senadores pudieron escuchar los argumentos desarrollados por los disertantes de la sociedad civil, y luego evacuar sus dudas a través de consultas puntuales e intercambio de opiniones.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra abrió la ronda de oradores y consideró, con vehemencia, que la legalización del aborto es una "acción de mortandad serial". "Técnicamente, la legalización del aborto no es un genocidio, pero sí es una acción de mortandad serial", sostuvo el ex magistrado, que se aferró a la idea de que "hay vida humana desde la concepción".

"Sería raro que le demos al niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar, es una contradicción que ningún interprete puede aceptar", dijo el jurista al referirse al otro proyecto, el de los "los mil días".

Por su parte, la periodista, activista y abogada Ana Correa, autora del libro "Somos Belén" recordó que hay mujeres presas por haber abortado en el pasado, por lo que indicó que el aborto se sigue criminalizando en el país.

En este sentido, consideró que "en 2018, en el Senado se faltó a la verdad", ya que "se dijo que no había mujeres presas por aborto cuando todos sabían que Belén había estado presa por casi tres años".

"El Código Penal que criminaliza a las mujeres por abortar está por cumplir 100 años y el Congreso que lo aprobó estaba formado solo por hombres. Legalizar el aborto es defender la vida, la clandestinidad mata y es tortura", concluyó.

En la misma línea, el médico obstetra Mario Sebastiani remarcó hoy que "si hay libertad para tener hijos", es necesario que haya libertad "para no tenerlos". "Ustedes van a decidir si la mujer va a la clandestinidad, como ahora desde hace 37 años, o bien si la mujer va a la salud pública, a la dignidad. Porque si hay libertad para tener hijos, tiene que haber libertad para no tenerlos", afirmó.

La abogada y académica de Derechos Humanos e igualdad de género Dorothy Estrada aportó datos de la Organización Mundial de la Salud que plantean que "de cada cuatro abortos que se realiza en países donde está criminalizada la IVE, solamente uno se realiza en condiciones seguras". "En países donde se da un acceso legal, de cada diez interrupciones, nueve son en condiciones de seguridad", completó.

Finalizada la audiencia de este jueves, el texto fue enviado a los senadores de las tres comisiones para que rubriquen el texto en forma digital. Las primeras en firmar serán las 28 integrantes de la Banca de la Mujer, en segundo lugar, los 17 miembros de Justicia y en último lugar los 15 integrantes de Salud, de acuerdo a lo dispuesto por Durango.

La firma del dictamen podría demorarse hasta el final de la tarde o incluso hasta la noche, debido a que el formato virtual del plenario alarga los tiempos y son al menos 62 senadores los que deben verlo.

