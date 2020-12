Juan Cruz Komar: "Quiero jugar la Copa Sudamericana con Talleres"

El defensor de la "T" habló del presente del equipo y alejo rumores sobre su posible partida. “Estos 5 años que llevo en Talleres y en Córdoba me han cambiado la vida", dijo.

Talleres atraviesa un gran momento en la Copa Maradona y, por ende, el hincha albiazul está ilusionado con el presnete y futuro del equipo. En ese contexto, Juan Cruz Komar puso cautela y afirmó: “Pensar en una final y en ganar un torneo, te saca muchas chances si no nos enfocamos en el partido que se viene ante Atlético Tucumán. La clave es ir partido a partido”.

En declaraciones al canal Showsport, el defensa central agregó: “Atlético Tucumán es un rival muy incómodo y juega igual de local y visitante”.

Sobre el funcionamiento del equipo, Komar analizó: “Funcionamos muy bien como bloque en este nuevo proceso. Hoy estamos llegando con mucha gente al ataque como los laterales y hay un compromiso total de los volantes y delanteros para defender... El Cacique es muy exigente con la intensidad y nuestra fuerza física. Eso después lo transmitimos en la cancha. La idea es ser un equipo duro y combativo”.

Continuidad

Tiempo atrás se habló sobre una posible salida del club para buscar nuevos horizontes, y el capitán de talleres despejó todos los rumores en el programa El Show en La Red.

“Estos 5 años que llevo en Talleres y en Córdoba me han cambiado la vida. Intento devolverle al club todo lo que me dio... No tengo la intención de irme a final de temporada por las competencias que hay. Quiero jugar la Copa Sudamericana y un torneo más largo”.