Esta experiencia comenzó a finales del 2013 y principios del 2014, época en la cual se organizó un curso de apicultura a través del INTA de Cruz del Eje, con capacitación en apicultura para vecinos de la zona norte del valle Punilla.

“Yo soy técnico apícola, y estoy en la apicultura trabajando desde los 15 años. He trabajado mucho tiempo con mis propias colmenas en la provincia de Buenos Aires; cuando me vine hace varios años a Córdoba me propuse realizar apicultura de monte nativo que, si bien uno tiene los conocimientos básicos, es otro tipo de trabajo, otro tipo de experiencia, donde uno tiene que aprender fundamentalmente del entorno natural que nos rodea”, comenzó contando a La Nueva Mañana Rodolfo Zabaleta.

Cuando se conformó el equipo de trabajo, “este se convirtió en un grupo de Cambio Rural 2, que es un programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura que promueve el crecimiento de la producción rural y los productores a través del proyecto que tiene el INTA por intermedio del Programa Nacional Apícola del INTA (Proapi). En ese momento fue que se decidió denominar a la agrupación Los Algarrobos y empezamos a trabajar en esas condiciones”, contó el apicultor.

A partir de ese primer año, Zabaleta quedó al frente de las capacitaciones de apicultura, siempre con el apoyo del INTA y como técnico en la zona para llevar adelante la propuesta. A la fecha las capacitaciones se realizan todos los años, dirigidas a un nivel inicial sobre todo para esas personas que se quieren dedicar a la apicultura para su propio consumo, y aprendiendo también lo que es la apicultura de monte nativo.

La mayoría son productores pequeños y "tratamos de aprovechar la posibilidad que nos da la zona del norte de Punilla que acá es donde empieza lo que se conoce como la segunda biorregión de Sudamérica que es la región del monte chaqueño, que empieza acá en el norte de Punilla, por eso creo que las condiciones son muy favorables para el desarrollo de la apicultura y de todas las actividades que están vinculadas con el sostenimiento del monte nativo y revalorizar la función para mí, más importante que es la de la polinización que presta la abeja en los ecosistemas naturales”.

La Cooperativa

En 2016 este grupo decidió convertirse en una cooperativa de trabajo, “donde convocamos a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, que fue la que nos dio una mano para el armado del estatuto y la presentación de esto a nivel del Inaes, es decir nacional, para obtener la matrícula como entidad cooperativista”.

El proceso resultó bastante largo, de casi 2 años, y recién en el 2018 obtuvieron la matrícula y el grupo siguió trabajando fundamentalmente en la parte productiva juntándose para hacer compras comunitarias, para capacitarse, además de obtener a través del INTA y del INTI más y mejores herramientas para llevar adelante la actividad e ir haciendo un relevamiento del monte, o sea en la zona norte de Punilla, en la comuna de Charbonier, entorno natural donde se realiza esta práctica, con la aplicación de un protocolo especial. La idea es llevar adelante "una producción lo más natural posible, sin introducir químicos a las colmenas e incluso hasta la madera misma con pinturas ecológicas y sin tratamiento sanitario artificial para obtener la mejor calidad de miel”, sostienen los productores.

Esta área se presenta muy interesante, porque es una zona de encuentro entre lo que sería el bosque serrano y la zona de fachinal, que es un lugar anegadizo y cubierto de vegetación propia de zonas húmedas como junco y paja brava, que se ubica más al norte de la llanura de Cruz del Eje y Deán Funes y por eso es una zona con características fitogeográficas muy interesantes, con una variedad de especies muy importantes.

Proyecto cumplido

Antes de conformar la cooperativa se presentaron con un proyecto especial ante el INTA, donde les aportaron el extractor, la batea y tambores, es decir varias de las herramientas y maquinarias necesarias para la instalación de una sala de extracción y así comercializar los productos con una marca propia. Por estos días, más de la mitad de las productoras se ha presentado para obtener una sala de extracción móvil y continúa con el trabajo conjunto de compras comunitarias para abaratar los costos de la producción. Además, “esperando ya el fin de esta larga cuarentena para intensificar las capacitaciones permanentes dentro de lo cual podemos ser intermediarios. Además, con los incendios de esta zona norte de Punilla y la consecuente pérdida de la floración, materia prima fundamental de nuestra actividad, estamos también con un relevamiento muy amplio en contacto directo con los productores para ver de qué manera se los puede asistir en los traslados de colmenas a los espacios que no se han quemado”, finalizó Zabaleta.

Recomendaciones para apicultores

Desde la página del INTA-Proapi se brinda información para las buenas prácticas de apicultura a los fines de obtener mejores productos, como por ejemplo a través de charlas sobre buenas prácticas de nutrición dentro del plan de manejo apícola y la “alimentación en primavera”; preferencias y requisitos del mercado internacional de miel; conocimientos técnicos y ajustes en el manejo de los módulos demostrativos de proyectos estructurales apícolas además del valor de la biodiversidad y sus servicios en los sistemas agropecuarios-forestales, entre otros.

Se recomienda revisar las cámaras de crías, pues la ausencia de larvas indica la presencia del “mal del río”, lo cual se debe denunciar inmediatamente al INTA más cercano.

Más información:

Página del INTA- Proapi

