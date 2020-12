Juntos por el Cambio rechazó la suspensión de las PASO

Las cúpulas de Juntos por el Cambio de la ciudad y la provincia de Buenos Aires rechazaron este martes de manera formal y en simultáneo la suspensión de las PASO nacionales de 2021, que impulsan los gobernadores del Frente de Todos por motivos económicos y sanitarios.



Los presidentes del PRO en ambos distritos, Diego Santilli y Jorge Macri, publicaron en las redes sociales los respectivos comunicados en rechazo de la cancelación de las primarias, con apoyo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



En caso de que finalmente se apruebe una ley nacional para suspender las PASO de las legislativas del año próximo debido a la mayoría que ostenta el oficialismo en el Congreso, lo cierto es que para las categorías de legisladores de la Ciudad y de la provincia podría finalmente haber PASO, ya que Juntos por el Cambio maneja la Legislatura local y tiene poder de veto en el Senado bonaerense.



"Cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional en el Congreso de la Nación, consenso que además debe involucrar a todos los partidos políticos. Ese consenso hoy no existe", afirmó Juntos por el Cambio porteño a través de un comunicado.



Y agregaron: "Las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones. Además, por lo general, cuando se cambia un sistema electoral este cambio no es válido para la elección que se realice inmediatamente después de la reforma".



En tanto, el comunicado del frente opositor de la provincia de Buenos Aires consideró que el intento de suspender las PASO es "producto de la especulación política" y consideró que "aleja" al país de "la reforma electoral que tanto se necesita".



En el mismo texto, el espacio pidió la implementación de la Boleta Única Papel e incorporar el sistema de "ficha limpia" para autorizar la presentación de candidaturas.



"Le pedimos al Gobierno que dé un debate verdadero, donde podamos trabajar todos juntos, en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas y nos permita dar un paso adelante en la calidad de nuestra democracia", finalizó el comunicado.

Fuente: Noticias Argentinas

