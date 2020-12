Cruz del Eje marchará contra el basural: "No creemos en la palabra de Farias"

Vecinos de Cruz del Eje repudieron el proceder el intendente Claudio Farias, tras anunciar por Instagram que dará marcha atrás con el proyecto del megabasural en la zona, ya que todavía sigue vigente la ordenanza y no se aclararó tampoco la situación de la empresa Imacor s.a.s. que empezó a trabajar sin que el mandatario municipal mostrara a la comunidad el contrato y los detalles del proyecto.

"El anuncio de Farias fue una estrategia para debilitar la convocatoria que tenemos este viernes a la noche, a las 20.30 en la ruta 38 y la calle Eva Perón de Cruz del Eje. La marcha sigue en pie porque no creemos en la palabra de Farias por cómo ha procedido con esto", indicó a La Nueva Mañana, Micaela López, vecina autoconvocada e integrante de la mesa ciudadana ambiental que da lucha desde 2014, cuando ya hubo otro intento de reactivar el vertedero municipal en Pozo Cavado. Ahora, vuelven a defender a la localidad tras la iniciativa del intendente de permitir que más de 40 localidades de Punilla, Pocho y Minas, lleven sus residuos.



"Denunciamos que no tiene ningún piso de legalidad el anuncio hecho por redes sociales, hasta tanto no quede inscripto en los papeles, con el veto o derogación del proyecto", explica López y agrega: "Necesitamos tener la certeza de que no nos van a traer los residuos de otras localidades, tiene que haber una seguridad legal con esto. Será eso, o esperar a que la Justicia se manifieste con el amparo ambiental colectivo que presentamos".

Los vecinos reclaman que haya claridad legal sobre cómo se continuará con la situación y rechazan el megabasural que contó esta semana con el apoyo en la conferencia de prensa, del secretario de la Provincia, Juan Manuel Scotto.

"Cuando nosotros nos manifestamos en el Concejo Deliberante, el intendente salió a decir que no teníamos razón, que el proyecto era algo hermoso pero al proyecto nunca los presentó, nunca lo mostró. Hablaba de compostaje, biogas, pero no de que 43 localidades nos iban a traer sus deseschos", dice López y cierra: "Con esto solo quiso confundir a la gente".





"Creo que el quiebre se dio tras la visita del secretario Scotto porque verdaderamente quedaron expuertos en la conferencia de prensa porque el intendente no quería mostrar ni hacer público el contrato y Scotto parecía no estar al tanto de las condiciones en que se había aprobado la ordenanza. No se quería hacer cargo de nada", cuenta el abogado Pablo Olmos, quien colaboró con la formalización del amparo presentado por los vecinos.

"Le expresé al intendente que no podíamos confiar en su palabra porque en 2014 se había comprometido a no hacer esto y ahora, después de este anuncio solo de palabra, no tenemos por qué creerle", agrega Olmos.

Sobre la situación de Imacor, que ya se instaló en Pozo Cavado, el intendente explicó en la conferencia que solo se firmó un contrato precario por un año, donde luego se llamaría a licitación. Sin embargo, la situación generó más desconfianza en la gente. "¿Por qué se hicieron de este modo las cosas?", cuestionaron.

"Esto no es negocio si no viene basura de otro lado, porque la plata para invertir en las maquinarias, no la tienen", explica Olmos y agrega: "El dinero lo van a sacar a medida que entre basura de afuera y le puedan cobrar a los municipios y comunas, entonces ahí no se entiende qué papel cumple Imacor".

Sobre la situación del amparo presentado esta semana por parte de los vecinos, para el letrado, "Farias puede decir lo que quiera en las redes pero en términos del amparo está en el marco de una ordenanza", es decir, el marco administrativo que se considera lesivo, es la ordenanza. Por lo tanto, "en la medida que ésta sigua vigente, el amparo seguirá teniendo sustento sin tornarse abstracto".

"Son muy bizarras las cosas que pueden verse en estos lados y todo parte de una especie de subestimación de los funcionarios hacia la gente del interior, pero acá estamos defendiendo nuestros derechos, nos damos marcha atrás", cierra.

