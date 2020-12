Cruz del Eje: tras los reclamos, Farias da marcha atrás con el megabasural

En medio de una semana marcada por los reclamos y la movilización vecinal en Cruz del Eje, en contra de la iniciativa municipal de permitir que más de 40 localidades de Punilla, Minas y Pocho lleven sus residuos, el intendente Claudio Farias se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto. Este viernes a la noche, los vecinos saldrán a la calle, porque "aún quedan muchas cosas por aclarar", indicaron.

"Hemos decidido tratar sólo nuestros residuos el de los cruzdelejeños y no recibir residuos de otras Ciudades", sorprendió el mandatario municipal a través de un mensaje publicado este jueves a la noche, en su cuenta de Instagram, tras una semana donde los vecinos salieron a apoyar con fuerza el amparo ambiental colectivo para que la Justicia ponga fin a "las irregularidades con que se le dio forma al proyecto", como denunciaron los vecinos, ya que no cuenta con estudio de impacto ambiental previo ni tampoco hubo una convocatoria a licitación para designar la empresa a cargo.

La iniciativa fue sancionada a puertas cerradas el jueves de la semana pasada, no hubo lugar a relectura, ni consulta vecinal, y meses antes de que se diera a conocer el proyecto a los vecinos, la empresa Imacor s.a.s. ya había empezado a realizar tareas en Pozo Cavado. La situación generó un fuerte enojo en la gente que salió a reclamar que se diera marcha atrás y se aclare el proceder del municipio.

“No hay un estudio de impacto ambiental, no lo ha hecho la Municipalidad ni la Provincia, y eso preocupa. No están dadas las condiciones para poder llevar un basural a Cruz del Eje, necesitamos universidades, fábricas pero no basura”, dijo el lunes a La Nueva Mañana, Horacio Pereyra, de la comunidad originaria Toco Toco, mientras formalizaban el documento del amparo ambiental colectivo para ser presentado ante la Justicia. Pereyra, fue uno de los tantos vecinos autoconvocados que salieron a oponerse al megabasural: "No queremos ser el patio trasero de la provincia", expresó en ese momento.

En este contexto, es que el miércoles, Claudio Farias con el respaldo, de cuerpo presente, del secretario de Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Scotto, brindó una conferencia de prensa para explicar los beneficios que traería a Cruz del Eje, que más de 40 localidades llevaran sus desechos a cambio del 4% que reciben en concepto de coparticipación provincial. Las explicaciones de ambos funcionarios solo despertaron más el enojo en los vecinos que se convocaron para este viernes a las 20:30, para una movilización en repudio del proyecto al que el intendente había designado como "Polo Ambiental para Cruz del Eje".

Un día después de esa conferencia, el intendente se vio obligado a desistir de lo que venía planteando y para salir del paso, indicó que se llevarán adelante "programas de separación domiciliaria en los barrios", tal como venían solicitando organizaciones ambientalistas. Y agregó que en el marco del programa de remediacion ambiental, ya están trabajando "para presentar un ambicioso programa de educación, limpieza de basurales, puesta de Camaras de vigilancia, puesta en espacios públicos de depósitos diferenciados entre otras actividades".

"Ellos han hecho las cosas tan irregularmente que van tomando decisiones de manera apresurada pero si él no veta esa ordenanza, solo son las palabras porque cualquiera postea en Instagram", dice a este medio, Ana Martínez de la organización Ecología y Movimiento CDE, a poco de conocerse la noticia.

Además de la iniciativa de llevar a Cruz del Eje los residuos de 40 localidades, Martínez puntualiza que la situación de improcedencia municipal continúa, porque no hay que quitar el foco sobre "la irregularidad" con la que se estableció la empresa Imacor s.a.s en Cruz del Eje. "Entonces, es un gran logro pero vamos a seguir con esto hasta que los parámetro legales estén cumplidos", cierra.

