Vecinos de Cruz del Eje contra el megabasural: “Necesitamos fábricas, no basura”

El proyecto de ordenanza ingresó a la Municipalidad de Cruz del Eje el 18 de noviembre pasado con la firma del intendente Claudio Farías y el secretario de Gobierno y Planificación del municipio, Esteban Lescano, bajo el nombre de “Polo Ambiental en la Ciudad de Cruz del Eje”, pero “de ambiental no tiene nada”, dicen los vecinos porque la iniciativa prevé que más de 40 localidades del valle de Punilla, Pocho y Minas lleven sus desechos sólidos urbanos al vertedero controlado municipal en el paraje Pozo Cavado, sobre la ruta provincial 16, construido hace más de 12 años.

Se trata del mismo vertedero que a poco de inaugurarlo, la capa de membrana impermeabilizante sobre la base de la cava principal estaba deteriorada. En ese entonces, el pueblo ya se mostraba en contra. En 2014 se intentó una reactivación y ahora, a pocos días de que el Concejo Deliberante aprobara la iniciativa del Ejecutivo municipal -sin permitir el acceso al recinto de ciudadanos ni periodistas- los vecinos vuelven a manifestarse: “No queremos ser el patio trasero de la provincia”, indicaron.

“No hay un estudio de impacto ambiental, no lo ha hecho la Municipalidad ni la Provincia, y eso preocupa. No están dadas las condiciones para poder llevar un basural a Cruz del Eje, necesitamos universidades, fábricas, pero no basura”, dice a La Nueva Mañana, Horacio Pereyra, de la comunidad originaria Toco Toco, y uno de los tantos vecinos autoconvocados que salieron a oponerse al megabasural.

“Traerán los desechos de Punilla, Minas, Pocho y también de algunas comunas del departamento. Sabemos que este año, por el hecho de que no se puede salir del país, Córdoba puede recibir miles de turistas y eso produce mucha basura. Nos va a llegar toda la mugre”, explica Pereyra y agrega: “El proyecto dice que se van a realizar otras tareas con los residuos, pero el negocio lo va a tener la empresa que hace tres meses está trabajando sin licitación previa”.

Los regresos de Imacor

Cuando Pereyra habla de “la empresa”, se refiere a Imacor s.a.s., que fue contratada por la Municipalidad de Cruz del Eje sin que se llamara a licitación, para que esté al frente del proyecto. La misma tiene sede en el barrio Nueva Córdoba de la capital cordobesa y fue conformada hace poco más de un año, el 30 de octubre de 2019, por Eduardo Alejandro Massera y Marcelo Adrián Tarantino, con capital inicial de 250.000 pesos, para realizar, entre otras cosas, “gestión de residuos orgánicos e inorgánicos”, según consta en un Boletín Oficial de la Provincia de fines de 2019.

“La empresa que quiso instalarse en 2014 se llamaba Imacor R.S.L. y la que ahora se presenta está creada hace un año y chirola. No tiene ninguna experiencia que permita evaluar el potencial de encarar semejante proyecto que convoca a más de 40 municipios. Estas irregularidades están”, aporta Ana Martínez de la organización Ecología y Movimiento CDE, donde participan vecinos de Cruz del Eje que impulsan un proyecto de reciclaje basado en la economía circular para el cuidado del medio ambiente. “Acá de repente empezó a instalarse una empresa privada y ante esos movimientos que veíamos, presentamos notas al municipio amparadas en el acceso a la información pública. Nos dieron un expediente de unas 300 hojas pero era bastante inocuo porque le faltaba el contrato con la empresa, la prueba de impacto ambiental y la partida presupuestaria en el Concejo Deliberante”, cuenta Martínez y agrega que el proceder el municipio, que se escudó en la emergencia económica que atraviesa la zona, dejó muchos interrogantes sobre los que Farías no ha mostrado voluntad de echar luz ante la demanda de los vecinos.

El jueves 24 de noviembre se aprobó la ordenanza sobre el proyecto, y según denunciaron los vecinos, se conoció pocos días antes sin margen de tiempo para analizar la situación. En el mismo se destacó que las localidades que adhieran deberán aportar el 4% de lo que reciben en concepto de coparticipación provincial y el total de dicho monto, según indicó el municipio “será destinado a cumplir con el canon proporcional establecido por convenio a los terceros que se encuentren interviniendo en el vertedero municipal”.

Un amparo vecinal

Tras la junta de firmas para impulsar un amparo ambiental con adhesión de la población, Juan De Cicco, otro de los vecinos autoconvocados, indica: “Como este proyecto se hizo entre gallos y medianoche y se violaron muchas leyes y disposiciones municipales, provinciales, mientras no salgan a explicar con claridad tenemos todo el derecho, como ciudadanos, a pensar que puede haber un negociado”.

El amparo ambiental colectivo presentado por los vecinos pretende ponerle freno al ingreso de los camiones con residuos que lleguen de otras localidades, y también solicita a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que realice los estudios correspondientes. “Queremos ver qué está sucediendo allí y cuál es el impacto que existe hoy por hoy, porque tenemos ahí un basural a cielo abierto al lado de este vertedero que está abandonado hace muchísimos años”, explica el abogado Pablo Olmos que asistió con la formalización y quien colaboró anteriormente con los vecinos de Villa El Libertador, por la lucha de la instalación de cloacas. Entre las cuestiones de fondo del amparo, los vecinos solicitan que se termine con el contrato entre el municipio y la Imacor s.a.s., que ya cercó el ingreso al lugar. “Es un contrato que no se conoce, que se ha ocultado y que no podemos tener una dimensión acerca de lo que se está haciendo”, agrega Olmos.

El daño

“La cantidad de basura, moscas, enfermedades que puede traer, es preocupante. Acá se está hablando incluso de traer la basura de parte de Córdoba capital”, aporta el representante de la comunidad Toco Toco, y cuenta que en línea recta de lo que es el conurbano donde se encuentran barrios populosos, hay unos 2,5 ó 3 kilómetros, “el impacto sería tremendo”, dice.

“Allí están los barrios Los Altos, Malvinas Argentinas, San Antonio y la Curva, que son lugares muy poblados”, enumera Horacio Pereyra y agrega: “Aproximadamente, en esa zona habitan entre 7.000 y 8.000 personas y pegado a donde está el vertedero, en el paraje Pozo Cavado, hay también un poblado muy pequeño de unas 12 familias que allí habitan y serían los afectados más directos”.

En ese marco, Ana Martínez agrega que es importante pensar lo que implicaría traer toneladas de basura de todos los municipios aledaños: “El aire, el agua, la tierra e indefectiblemente las casitas aledañas al basural serán afectados; además del daño que se le hace a la tierra, que necesitará años para recuperarse”.

