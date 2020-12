Schiaretti presentó la creación de la Agencia Conectividad Córdoba

Este jueves, el gobernador Juan Schiaretti presentó el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Conectividad Córdoba, un organismo específico que reúne a diferentes sectores desde donde diseñar y planificar líneas de acción en el mediano y largo plazo, entendiendo a la conectividad y la inclusión digital como políticas de Estado.

El objetivo del organismo es garantizar la conectividad e igualar oportunidades sociales y productivas independientemente del lugar donde vivan y las condiciones en que se encuentren, se aseguró en la presentación.

“Este es el siglo del conocimiento y exige rápidamente que haya conectividad. En este siglo van a progresar los pueblos que tengan educación y conocimiento, más que aquellos que tengan materia prima y lo está demostrando este 2020. Por lo tanto, entrar a la tecnología es garantizar el futuro, darle conectividad a la sociedad es permitir educación a nuestros hijos y el trabajo a nuestra gente, vivan donde vivan. Esta es una ley del desarrollo de las cosas del siglo 21 que nadie va a poder modificar”, indicó el mandatario.

Schiaretti destacó que el Estado debe desarrollar la conectividad e invertir en ella para igualar oportunidades y permitir que todos los cordobeses que deseen estudiar, trabajar, hacer una consulta de salud o, simplemente, conectarse a internet. “Eso es transitar el camino hacia la justicia social”, resaltó.

Además, agregó: “Para que se transforme en una política de Estado, debe haber participación de toda la sociedad, debe haber un organismo social, ágil y dinámico que motorice, impulse y garantice que todo se cumpla y es fundamental la participación del complejo científico técnico, de las universidades con un director y, además, es fundamental que haya un representante de la oposición para que sea de todos los cordobeses y no de quien administre el gobierno. En Córdoba no queremos división, todos podemos pensar como queramos y me alegro que pesemos distinto porque cuando se piensa diferente es cuando se progresa”.

Finalmente, destacó que, con esta incorporación, la Provincia no busca competir con el sector privado, sino que es el modo de trabajar conjuntamente para conectar a Internet a las grandes localidades y a los pequeños pueblos del interior.

Acompañaron al Gobernador el vicegobernador Manuel Clavo; la ministra de Coordinación Silvina Rivero, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Rubén Soro; secretaria General Académica y de Desarrollo de la Universidad Siglo 21, Laura Rosso; el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Alfonso Gómez y la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Raquel Krawchik.

“La Agencia va a administrar la instalación, la operación de las redes de los sistemas de telecomunicaciones y de interconexión, también tendrá a su cargo la comercialización a nivel mayorista de los sistemas TIC y todas las iniciativas tendientes a reducir la brecha digital, tanto para el acceso como para el uso y la apropiación de la tecnología”, indicó Rivero.