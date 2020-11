El Gobierno incluirá la reforma de la Procuración en las extraordinarias

El Gobierno nacional confirmó que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado ingresará en el temario de sesiones extraordinarias para que Diputados continúe su tratamiento.

"Sí, claro, creemos que ese tratamiento debe continuar", afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ser consultado sobre si la iniciativa será incluida entre los temas a tratar durante las extraordinarias.

El funcionario nacional señaló que este lunes se presentará el temario, y explicó: "Se suele poner leyes que el Ejecutivo necesita y que no se han logrado en ordinarias, eso por un lado, y también lo que recoge es parte del debate que se viene dando y no se puede cortar por tres meses. No vamos a cortar ese debate".

Además, se refirió a la postulación del juez federal Daniel Rafecas como Procurador y dijo que es el candidato del Ejecutivo.

"Con respecto al tratamiento insistimos en que se lleve adelante la audiencia pública, que le den la posibilidad a Rafecas de que explique su propuesta", indicó Cafiero en declaraciones radiales.

En tanto, expresó: "Ante la reforma, no tenemos objeciones, no tienen que ver con la Constitución sino con una cuestión normativa que se había heredado desde hace muchos años y ahora se busca la modificación".

Cafiero se manifestó de esta manera luego de que este viernes el Senado aprobara una reforma de la ley de Ministerio Público, que baja el requisito de los dos tercios de los votos de la Cámara alta para la aprobación del pliego de procurador, entre otros puntos.

"La oposición dice una cosa frente a las cámaras para quedar como institucionalistas, pero en el recinto no dice lo mismo, porque sino ya se tendrían los dos tercios necesarios", consideró el titular de ministros.